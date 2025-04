Обновление раннего доступа "Dawn of the Hunt" для Path of Exile 2 получает смешанные отзывы в Steam

Path of Exile 2 с момента анонса стал одной из самых ожидаемых игр среди фанатов action RPG, обещая улучшенную графику, более глубокую механику и новые приключения. Однако недавнее обновление раннего доступа Dawn of the Hunt изменило восприятие игры, приведя к «смешанным» отзывам в Steam, ведь игроки столкнулись с медленным прогрессом и техническими проблемами.

Игроки жалуются, что Dawn of the Hunt сделал прокачку персонажей медленной и менее вознаграждающей. Вместо ощущения роста силы многие чувствуют, что часами гриндят без видимого результата. Изменения в балансе навыков и предметов лишь усугубили эту проблему, сделав игру похожей на затяжной марафон, а не увлекательное путешествие.

Обновление «подрезало крылья» популярным сборкам, заставив игроков адаптироваться к новым, часто менее интересным стилям игры. Такой подход ограничил творчество, ведь теперь для успеха приходится придерживаться узкого набора «мета» стратегий. Многие фанаты скучают по свободе экспериментов, которая раньше была визитной карточкой Path of Exile.

К игровым изменениям добавились и технические неурядицы: падение FPS, вылеты и другие сбои. Эти проблемы стали еще одним ударом для тех, кто ждал обновления с нетерпением. Хотя разработчики из Grinding Gear Games оперативно выпускают исправления, первоначальный негативный опыт оставил осадок.