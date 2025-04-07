Обновление раннего доступа "Dawn of the Hunt" для Path of Exile 2 получает смешанные отзывы в Steam

Path of Exile 2 с момента анонса стал одной из самых ожидаемых игр среди фанатов action RPG, обещая улучшенную графику, более глубокую механику и новые приключения. Однако недавнее обновление раннего доступа Dawn of the Hunt изменило восприятие игры, приведя к «смешанным» отзывам в Steam, ведь игроки столкнулись с медленным прогрессом и техническими проблемами.
Игроки жалуются, что Dawn of the Hunt сделал прокачку персонажей медленной и менее вознаграждающей. Вместо ощущения роста силы многие чувствуют, что часами гриндят без видимого результата. Изменения в балансе навыков и предметов лишь усугубили эту проблему, сделав игру похожей на затяжной марафон, а не увлекательное путешествие.
Обновление «подрезало крылья» популярным сборкам, заставив игроков адаптироваться к новым, часто менее интересным стилям игры. Такой подход ограничил творчество, ведь теперь для успеха приходится придерживаться узкого набора «мета» стратегий. Многие фанаты скучают по свободе экспериментов, которая раньше была визитной карточкой Path of Exile.
К игровым изменениям добавились и технические неурядицы: падение FPS, вылеты и другие сбои. Эти проблемы стали еще одним ударом для тех, кто ждал обновления с нетерпением. Хотя разработчики из Grinding Gear Games оперативно выпускают исправления, первоначальный негативный опыт оставил осадок.
Всё справедливо и по делу. Многим не понравились измениния и нерфы в новой лиги и нужна была искра что бы всё рвануло... и этой искрой стали серваки которые мягко говоря не справляются... постоянные дисконекты, дропы и тд и тп вот и понеслось гoвнo по трубам.
Это при том, что они до запуска раннего доступа, на трансляции, говорили, что будут придерживаться стратегии не нерфа сильного, а апа слабого. А по итогу набалаболили опять. Тоже самое как их слова "разработка пое 2 не влияет на контент пое 1".
Ну это бетка могут еще попустится и сделать выводы из сложившийся ситуации... Надеюсь руководству хватит здравого смысла… Из 8к отрицательных отзывов 4к получены после обновления буквально за 3 дня что как бы намекает что что-то пошло не так.
Еще они говорили, что будут держать урон до 500к, но я видел и по 50кк
Хз, я не шарю особо за PoE, но в первую часть я без гайдов пробегал с другом без особых проблем акта 3-4, потея только на боссах. В PoE 2 я не смог даже дойти до первого босса, меня все сношают. :) Хз, как-то так себе.
Вообще самый сильный босс в игре это босс второго акта, все остальные сильно слабее, первый босс то не особо и запаристый, одевайтесь получше игра не про пройти до босса, а одеться получше, найти правильный билд
Так в том и суть, что желания искать билд нету, когда тебя ломают рядовые мобы в первых локациях. :) А гриндить ради шмоток часами - ну, не, спасибо. Я уже не в том возрасте, что бы так бездумно тратить своё время. :)
К сожалению эта проблема 2-ой пое. Лично у меня порой вызывали трудности не боссы, а как раз толпа мобья, которая зажимала, а ты как дурк катаешься словно это дарк соулс. Я ее все-же отмучила и прошла все акты, но сгорела я тогда, когда мне поломали весь мой билд через лед. После этого я психанула и ушла в д4. Ни разу не пожалела, больше я в эти помои под названием пое2 не вернусь.
На первом чаре, фрост чародейке, я прошёл 6 актов на собственном билде и вообще рандомном шмоте, не читая гайдов и не смотря видео. Да, убивал боссов по 5-7 минут, не с первого раза, гадюку вообще раза с 10, наверное.
Второго чара, ведьму, решил сделать по гайдам - не хочу страдать больше. ну, короч, финальный босс отъехал, наверное, за секунд 40... Все боссы до этого просто помирали, увидев меня с армией приспешников)
Ну, печально это, как-то. Баланс такой, получается, что либо ты страдаешь, либо имба нереальная. Как по мне, надо уметь делать игру так, что бы стреднестатистический игрок мог сам играть на терпимом уровне без проблем. Тем более я варом начал, типа самый "стандартный" класс в ММО. Ну, короче хз. Не моё, это, видимо.
Ого, оказывается чтобы убивать , теперь надо нажимать больше одной кнопки. Вот это сложность.
Ну с вылетами действительно проблема,либо со скачками пинга во время игры.Но по поводу билдов несогласен.Наоборот как по мне интересней стало ищеш новые сборки.Действительно интересней было играть чистя весь экран правой кнопкой,а сейчас видите ли надо и правую да еще и q нажимать ужос).
Может надо было больше нерфов сделать? а то убивать мобов все еще возможно, вот игроки и недовольны...
Даже не знаю, играл в POE1 там вся сложность для меня оказалась в эндгейме, а сюжетка, как для разминки и ознакомление с механиками где вас водят за руку... POE2 всё тоже, только ещё более интуитивно понятней. Спокойный, неспешный "соулслайк" основной недостаток которого, лично для меня, это совсем уж неинтересные билды, ограниченное пространства для творчества(надеюсь в будущем поправят) ну и так, по мелочам...
Ранний доступ для этого и делается.
У них уже было великое ослабление в пое 1. Тогда занерфили в такую хламину вообще всё, что только можно и нельзя. При этом наобещав апнуть миликов, но они до сих пор на дне.
для того чтоб поджигать сраки игроков ЗАПЛАТИВШИХ за эту дрисню деньги?
Все боссы в пое 2 сделаны так, что ренжу нужно просто не подходить, т.к почти все удары босс делает вокруг себя, а мили крутиться-вертеться....
Именно, чтоб поэкспериментировать на немамонтах за их деньги, насколько игроки будут терпимы к разному дерьму, а потом уже выкатят в общий доступ
Да тут и поджигать ненадо ничего.Геймеры уже по жизни есть горящие и лишь повод ищут на что сослать свое горение.Я и большинство игроков пое играют и получают от игры все необходимое.
Ммм, классика. Разрабы пое вечно ломают сборки игроков. Хорошо что я ушла в д4. За 3 сезона мне ни разу не сломали мой билд некра.