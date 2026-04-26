Обновление Return of the Ancients для PoE 2 перенесли - у фанатов есть время пройти DLC Lord of Hatred для Diablo IV

Path of Exile 2: Returt of the Ancients

Разработчики Path of Exile 2 из Grinding Gear Games перенесли релиз крупного обновления Return of the Ancients почти на месяц. Теперь сначала, 7 мая, пройдёт анонс-стрим, где раскроют детали, а сам апдейт выйдет 29 мая. При этом дополнение Lord of Hatred для Diablo IV стартует уже 27 апреля — у игроков будет время опробовать новый контент Blizzard, прежде чем переключиться на PoE 2.

Причину переноса объяснила ведущий комьюнити-менеджер Grinding Gear Games Келли:

Оно формируется как одно из крупнейших за всю нашу историю, просто ему нужно немного больше времени, чтобы дозреть.

Судя по тизер-трейлеру, обновление заметно изменит мир игры: из-под земли поднимается огромная крепость, которая перекрывает часть территории. Ранее авторы также говорили о серьёзной переработке эндгейм-системы, включая изменения карты, где проходит основной высокоуровневый контент.

Хотя ролик почти не раскрывает деталей, сообщество уже активно строит теории. На Reddit, например, предполагают появление класса дуэлянта — фанаты связывают это с различными намёками от разработчиков, включая старые трейлеры, изображения и даже недавние публикации.

Я пришёл к выводу, что дуэлянт появится в версии 0.5.

В целом такие ожидания выглядят логично: Path of Exile 2 всё ещё находится в раннем доступе, и студия постепенно подготавливает масштабные обновления перед полноценным релизом.