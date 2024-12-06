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Path of Exile 2 06.12.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
7.7 243 оценки

Очереди на сервера неизбежны: продано уже более одного млн ключей для раннего доступа Path of Exile 2

butcher69
Новости

Сегодня Path of Exile 2 от Grinding Gear Games стартует в раннем доступе, и проект уже добился невероятного успеха. Компания сообщила, что количество покупок раннего доступа превысило 1 миллион. Разработчики поблагодарили игроков за поддержку, которая превзошла все ожидания, и предупредили о возможных очередях в выходные дни из-за высокого спроса.

«Мы только что достигли отметки в 1 миллион покупок в раннем доступе. Поддержка, которую вы оказали Path of Exile 2, невероятна. Однако из-за высокого интереса в выходные дни могут быть очереди», — говорится в заявлении компании.

Игра стартует с масштабным контентом: шесть играбельных классов, каждый с двумя классами восхождения, три сюжетных акта и эндгейм с новыми механиками. Все это призвано поднять геймплей на новый уровень.

Ранняя версия будет доступна с 22:00 по МСК 6 декабря на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S. Полная версия, как и первая часть, будет бесплатной, но для раннего доступа потребуется покупка одного из наборов

50
67
Комментарии: 67
Ваш комментарий
Kurt Macgalen

Душа радуется каждый раз, когда добросовестные разработчики получают такой большой отклик от аудитории. Отдельный респект за региональные цены и пополнение без танцев с бубном, только отношением к своему игроку они продали мне эту игру. Надеюсь сервера выдержат, уж очень хочется поиграть

36
fury bryan

Истину глаголишь Мужик)😉

9
Samaer

Таки да! Очень рад за разрабов. Купил ранний доступ, понимая, что не смогу поиграть на старте. Ну и пофиг) Зато своей копейкой проголосовал за игру.

0
пынеход

разработчики делают качественную игру, это не оспоримо, правда продавать ранний доступ для бесплатной игры как-то не по человечески. Смахивает на развод фанатов. Типа ты покупаешь право поучаствовать в отлове багов бесплатной игрушки. Ну разрабы отлично сделали, что сэкономили на персонале, который отлавливает баги, да еще и заработали на этом миллионы долларов))) Если бы они выпустили игру без платного теста, то получили бы кучу негатива и бесплатно, а так фанаты в восторге, все их хвалят и бабло на кармане)))) Это как устраивать тест нового таза от автоваза, да за бабло))). Хотя с автовазом так работает постоянно.

Разрабам сталкера 2 нужно учиться

1
Артур Деменко пынеход

По братски , заползи обратно под камень из под которого ты вылез

-3
пынеход Артур Деменко

я не могу, сначала тебе нужно выползти оттуда. И с чего ты моим братом называешься? Мне аж стремно стало. Спасибо за лайк

1
Кей Овальд

Ну, первая игра отличная, ничего удивительного. Особенно на фоне очень малого количества конкурентов.

10
Alex40001

малого? там не малое количество просто 80% не настолько проработаны

1
Niphestotel Alex40001

Малого, о чем говорили больше года, вот реально? Если брать онлайн АРПГ: Вольцен сдох через пол года, Торчлайт инфинити и Недекабрь, на сезонах народ бывает и то не всегда, Вархаммер 40К мартир, там то же дела не очень, бывает наплыв небольшой в начале сезонов, да и вообще про эти игры кто-то помнит, про них новости такая редкость. Торчлайт 3 сдох, я хз онлайн там отрубили или нет. Эпоха была на хайпе месяца три, там норм обнов уже почти год не было. Есть такая игра в РД Superfuse. там тоже новостей не много)

Д4,ПоЕ и ПоЕ2, вот игры про которые постоянно есть новости, и по кторым люди ведут обсуждения, все остальное далеко в опе.

Иммортал еще норм держится, но это мобильная тема, хоть и на пк не мало играет)

3
Sinmax Niphestotel

а Lost Ark?

0
Niphestotel Sinmax

Лост Арк мморпг

1
Samaer Sinmax

ЛостАрк больше на полноценное ММО похожа, чем на АРПГ

3
Ой извините

Работяги, общий сбор

5
Trezvopoy

Фигушки тебе, мои кровные на такую дрисню не потрачу

-4
Владимир Смарт-Т

Поправьте, если я ошибаюсь, но где-то говорилось, что сервера PoE2 будут выдерживать больше миллиона игроков. Или сервера авторизации это не касается?

5
Casvul

Говорили, что миллион игроков, но продажи наборов поддержки уже перевалили за это число, разрабы часов 10 назад выложили ролик на ютубе, с опасениями по поводу работы серваков, и о том что будут увеличивать их количество

0
BaldursG

Там говорили про синтетический тест, который поддержал, порядка 2 млн, но физический на 1-1,2 ляма. Посмотрим, как оно будет.

0
DezkQ

Шот те кто не в теме, прям ядом брызжут )

2
Zloimamont

300 валюты которую можно потратить будет на вкладки. Все равно пригодится. Если играть будешь. Так что нормально. 1400 рублей не так и дорого.

1
Pastoral

Последние портки продам ради ключа...

1
tvorog8088

Из подобных игр только Сакред давно пробовал, не моё.

0
SULIK 712

из подобных как раз ПОЕ надо пробовать.

0
Артур Деменко

А Диалло 2?

0
birikoni

не думаю что прям весь лям придёт на старт, учитывая как прошлые лиги стартовали, нормальные люди идут играть на 2 день.(нормальные потому что сидеть в дисконектах и очередях - не нормально) я лично сижу в дисконнектах и очередях обычно :D

0
ТентаклЪ

Ориат когда выходил аддон был онлайн лям с чем то, да они и потом пробивали плашку.

0
Axel Denisenko
не думаю что прям весь лям придёт на старт, учитывая как прошлые лиги стартовали, нормальные люди идут играть на 2 день.

Ты конечно прав, но тут есть два нюанса: на старте Лиги многие могут потерпеть, потому что хоть изменения и существенные, они не кардинальные, а тут это вторая часть, первые часы (дни) в новую игру. Мне кажется около 500 000 онлайна в Steam могут взять.

1
Артур Деменко

Пол ляма , это только мамкины стримеры

0
Kostet12

не играл... игра требует постоянного подключения? то есть нельзя зайти на старте или как?

0
Immortal6785

Сегодня весь день качал игру, буквально минут 10 назад докачалась, скорость вообще никакая была, походу все качают, у них сервера не выдерживают...

0
Art Borsic

В стиме?

0
Abramski90

качал сегодня в стиме,скорость макс давал 500 мбит,может дело в провайдере? хотя бывает и стим тупит даже где этого быть не должно)

0
AlexSemPul

надо было изменить сервер загрузки на другую страну, тогда бы скорость загрузки была бы выше

0
kekeskrekes AlexSemPul

Спасибо

0
Gregari11111

Народ кто разбирается там есть класс ведьма но он женский можно как то за мужика играть ? Сделать некроманта ?

0
DezkQ

Всё что делает класс, это определяет точку старта в древе навыков по сути.

0
Gregari11111 DezkQ

т.е по факту если за наёмника буду то просто дольше идти до ветки ведьмы?

0
DezkQ Gregari11111

Ну типа, на, только со стула не упади )

https://marcoaaguiar.github.io/poe2-tree/?a=gemling&p=Q

1
Lartmin

лгбт+ студия "близзард" запретила играть в свои продукты, а в ПоЕ 2 играть можно =)

0
Артур Деменко

народ кто где покупает и за сколько ??? На Play Station

посоветуйте как дешевле , на какой акк , а то мне на турецкий акк 5350р типо 999 лир

0
DezkQ

яб бы, посоветовал не покупать такого рода игры на сосоль в принципе, они там практически не играбельны в эндгейме.

0
Артур Деменко DezkQ

Ну в Диабло 2 resurrected у меня были проблемы с геймпадом , тп сделать в нужное место или кинуть метеорит не вариант…

думаю в Poe продумали эти моменты, или просто играть за вара)

0
DezkQ Артур Деменко

ну ну, ну ну

0
digitalkid

Ок, объясните плез в чём она лучше диаблы? For dummies прям

-1
Indigo Night

Всем кроме синематиков. Все остальные составляющие от геймплея, графики, математики, исправления багов, дерево талантов, всё лучше в пое 2 + она стала намного медленнее и проще чем первая часть.

6
Владимир Смарт-Т

За 15 лет разработки Path of Exile обзавелась большим количеством контента и разнообразных механик, которые позволяют играть огромным количеством разнообразных билдов:

1. Очень много контента;
2. Разнообразный end-game, в силу разнообразных механик;
3. Экономика (огромная итемизация, и всем этим можно торговать);
4. Интересный, сложный и дорогой крафт, который позволяет получить;
5. Большое количество навыков и пассивных камней, которые позволяют делать интересные и разнообразные комбинации;
6. Разнообразие игровых характеристик и параметров, которые нужно учитывать при покорении разного контента;
7. Особая атмосфера PoE, особенности движка, очень высокая динамика игры, лутфильтры. И самое главное - пока ты играешь, твоя мама никогда не будет скучать, потому что её обязательно сводят в кино.

4
ЮрецОдесса

Диабло поймёт любой человек, а пое это ужас просто сколько механик всяких разных и контента. Сложная для игроков которые вообще в пое не играли, порог вхождения большой.

0
Raf9111 Indigo Night
всё лучше в пое 2

она не лучше. она другая. это разные вещи. казуальному игроку - лучше диабло. хардкорщику - лучше пое. другие тезисы будут не верны

0
Raf9111

это другая игра. тех кто сравнивают ее с диабло просто не слушай лучше. это как сравнивать asseto corsa и need for speed как минимум

0
bohdan2015

Ранний доступ.. бета тестеры. Мир не меняется:D

-5
Indigo Night

Ну сиди год стримы смотри как миллион человек играет, а ты нитакусик и против системы.

0
AndralStormborn

Купили ключи чтоб стоять в очередях и тестировать баги за свой счет?

-11
Jerrido112

Чтобы нищебродов агрить

2
Indigo Night

Баги которе фиксят за пару часов и баги в д4, которые не фиксят по 3 месяца и всем пох. Вот и думай.

0
lazarewer11 Indigo Night

Это не баги а фичи в д4 я ржал на эндгейме друид мой бил набором букв и цифр урон сломанный толи багнутый не один бос не живет больше 2 секунд поправили я чуть не уссался вместо цифр стали появляться знаки бесконечности ∞ вместо того чтобы понерфить шмотки про которые я отписал в тех поддержку =)

0