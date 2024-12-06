Очереди на сервера неизбежны: продано уже более одного млн ключей для раннего доступа Path of Exile 2

Сегодня Path of Exile 2 от Grinding Gear Games стартует в раннем доступе, и проект уже добился невероятного успеха. Компания сообщила, что количество покупок раннего доступа превысило 1 миллион. Разработчики поблагодарили игроков за поддержку, которая превзошла все ожидания, и предупредили о возможных очередях в выходные дни из-за высокого спроса.
«Мы только что достигли отметки в 1 миллион покупок в раннем доступе. Поддержка, которую вы оказали Path of Exile 2, невероятна. Однако из-за высокого интереса в выходные дни могут быть очереди», — говорится в заявлении компании.
Игра стартует с масштабным контентом: шесть играбельных классов, каждый с двумя классами восхождения, три сюжетных акта и эндгейм с новыми механиками. Все это призвано поднять геймплей на новый уровень.
Ранняя версия будет доступна с 22:00 по МСК 6 декабря на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S. Полная версия, как и первая часть, будет бесплатной, но для раннего доступа потребуется покупка одного из наборов
Душа радуется каждый раз, когда добросовестные разработчики получают такой большой отклик от аудитории. Отдельный респект за региональные цены и пополнение без танцев с бубном, только отношением к своему игроку они продали мне эту игру. Надеюсь сервера выдержат, уж очень хочется поиграть
Истину глаголишь Мужик)😉
Таки да! Очень рад за разрабов. Купил ранний доступ, понимая, что не смогу поиграть на старте. Ну и пофиг) Зато своей копейкой проголосовал за игру.
разработчики делают качественную игру, это не оспоримо, правда продавать ранний доступ для бесплатной игры как-то не по человечески. Смахивает на развод фанатов. Типа ты покупаешь право поучаствовать в отлове багов бесплатной игрушки. Ну разрабы отлично сделали, что сэкономили на персонале, который отлавливает баги, да еще и заработали на этом миллионы долларов))) Если бы они выпустили игру без платного теста, то получили бы кучу негатива и бесплатно, а так фанаты в восторге, все их хвалят и бабло на кармане)))) Это как устраивать тест нового таза от автоваза, да за бабло))). Хотя с автовазом так работает постоянно.
Разрабам сталкера 2 нужно учиться
По братски , заползи обратно под камень из под которого ты вылез
я не могу, сначала тебе нужно выползти оттуда. И с чего ты моим братом называешься? Мне аж стремно стало. Спасибо за лайк
Ну, первая игра отличная, ничего удивительного. Особенно на фоне очень малого количества конкурентов.
малого? там не малое количество просто 80% не настолько проработаны
Малого, о чем говорили больше года, вот реально? Если брать онлайн АРПГ: Вольцен сдох через пол года, Торчлайт инфинити и Недекабрь, на сезонах народ бывает и то не всегда, Вархаммер 40К мартир, там то же дела не очень, бывает наплыв небольшой в начале сезонов, да и вообще про эти игры кто-то помнит, про них новости такая редкость. Торчлайт 3 сдох, я хз онлайн там отрубили или нет. Эпоха была на хайпе месяца три, там норм обнов уже почти год не было. Есть такая игра в РД Superfuse. там тоже новостей не много)
Д4,ПоЕ и ПоЕ2, вот игры про которые постоянно есть новости, и по кторым люди ведут обсуждения, все остальное далеко в опе.
Иммортал еще норм держится, но это мобильная тема, хоть и на пк не мало играет)
а Lost Ark?
Лост Арк мморпг
ЛостАрк больше на полноценное ММО похожа, чем на АРПГ
Работяги, общий сбор
Фигушки тебе, мои кровные на такую дрисню не потрачу
Поправьте, если я ошибаюсь, но где-то говорилось, что сервера PoE2 будут выдерживать больше миллиона игроков. Или сервера авторизации это не касается?
Говорили, что миллион игроков, но продажи наборов поддержки уже перевалили за это число, разрабы часов 10 назад выложили ролик на ютубе, с опасениями по поводу работы серваков, и о том что будут увеличивать их количество
Там говорили про синтетический тест, который поддержал, порядка 2 млн, но физический на 1-1,2 ляма. Посмотрим, как оно будет.
Шот те кто не в теме, прям ядом брызжут )
300 валюты которую можно потратить будет на вкладки. Все равно пригодится. Если играть будешь. Так что нормально. 1400 рублей не так и дорого.
Последние портки продам ради ключа...
Из подобных игр только Сакред давно пробовал, не моё.
из подобных как раз ПОЕ надо пробовать.
А Диалло 2?
не думаю что прям весь лям придёт на старт, учитывая как прошлые лиги стартовали, нормальные люди идут играть на 2 день.(нормальные потому что сидеть в дисконектах и очередях - не нормально) я лично сижу в дисконнектах и очередях обычно :D
Ориат когда выходил аддон был онлайн лям с чем то, да они и потом пробивали плашку.
Ты конечно прав, но тут есть два нюанса: на старте Лиги многие могут потерпеть, потому что хоть изменения и существенные, они не кардинальные, а тут это вторая часть, первые часы (дни) в новую игру. Мне кажется около 500 000 онлайна в Steam могут взять.
Пол ляма , это только мамкины стримеры
не играл... игра требует постоянного подключения? то есть нельзя зайти на старте или как?
Сегодня весь день качал игру, буквально минут 10 назад докачалась, скорость вообще никакая была, походу все качают, у них сервера не выдерживают...
В стиме?
качал сегодня в стиме,скорость макс давал 500 мбит,может дело в провайдере? хотя бывает и стим тупит даже где этого быть не должно)
надо было изменить сервер загрузки на другую страну, тогда бы скорость загрузки была бы выше
Спасибо
Народ кто разбирается там есть класс ведьма но он женский можно как то за мужика играть ? Сделать некроманта ?
Всё что делает класс, это определяет точку старта в древе навыков по сути.
т.е по факту если за наёмника буду то просто дольше идти до ветки ведьмы?
Ну типа, на, только со стула не упади )
https://marcoaaguiar.github.io/poe2-tree/?a=gemling&p=Q
лгбт+ студия "близзард" запретила играть в свои продукты, а в ПоЕ 2 играть можно =)
народ кто где покупает и за сколько ??? На Play Station
посоветуйте как дешевле , на какой акк , а то мне на турецкий акк 5350р типо 999 лир
яб бы, посоветовал не покупать такого рода игры на сосоль в принципе, они там практически не играбельны в эндгейме.
Ну в Диабло 2 resurrected у меня были проблемы с геймпадом , тп сделать в нужное место или кинуть метеорит не вариант…
думаю в Poe продумали эти моменты, или просто играть за вара)
ну ну, ну ну
Ок, объясните плез в чём она лучше диаблы? For dummies прям
Всем кроме синематиков. Все остальные составляющие от геймплея, графики, математики, исправления багов, дерево талантов, всё лучше в пое 2 + она стала намного медленнее и проще чем первая часть.
За 15 лет разработки Path of Exile обзавелась большим количеством контента и разнообразных механик, которые позволяют играть огромным количеством разнообразных билдов:
1. Очень много контента;
2. Разнообразный end-game, в силу разнообразных механик;
3. Экономика (огромная итемизация, и всем этим можно торговать);
4. Интересный, сложный и дорогой крафт, который позволяет получить;
5. Большое количество навыков и пассивных камней, которые позволяют делать интересные и разнообразные комбинации;
6. Разнообразие игровых характеристик и параметров, которые нужно учитывать при покорении разного контента;
7. Особая атмосфера PoE, особенности движка, очень высокая динамика игры, лутфильтры. И самое главное - пока ты играешь, твоя мама никогда не будет скучать, потому что её обязательно сводят в кино.
Диабло поймёт любой человек, а пое это ужас просто сколько механик всяких разных и контента. Сложная для игроков которые вообще в пое не играли, порог вхождения большой.
она не лучше. она другая. это разные вещи. казуальному игроку - лучше диабло. хардкорщику - лучше пое. другие тезисы будут не верны
это другая игра. тех кто сравнивают ее с диабло просто не слушай лучше. это как сравнивать asseto corsa и need for speed как минимум
Ранний доступ.. бета тестеры. Мир не меняется:D
Ну сиди год стримы смотри как миллион человек играет, а ты нитакусик и против системы.
Купили ключи чтоб стоять в очередях и тестировать баги за свой счет?
Чтобы нищебродов агрить
Баги которе фиксят за пару часов и баги в д4, которые не фиксят по 3 месяца и всем пох. Вот и думай.
Это не баги а фичи в д4 я ржал на эндгейме друид мой бил набором букв и цифр урон сломанный толи багнутый не один бос не живет больше 2 секунд поправили я чуть не уссался вместо цифр стали появляться знаки бесконечности ∞ вместо того чтобы понерфить шмотки про которые я отписал в тех поддержку =)