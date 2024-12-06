Очереди на сервера неизбежны: продано уже более одного млн ключей для раннего доступа Path of Exile 2

Сегодня Path of Exile 2 от Grinding Gear Games стартует в раннем доступе, и проект уже добился невероятного успеха. Компания сообщила, что количество покупок раннего доступа превысило 1 миллион. Разработчики поблагодарили игроков за поддержку, которая превзошла все ожидания, и предупредили о возможных очередях в выходные дни из-за высокого спроса.

«Мы только что достигли отметки в 1 миллион покупок в раннем доступе. Поддержка, которую вы оказали Path of Exile 2, невероятна. Однако из-за высокого интереса в выходные дни могут быть очереди», — говорится в заявлении компании.

Игра стартует с масштабным контентом: шесть играбельных классов, каждый с двумя классами восхождения, три сюжетных акта и эндгейм с новыми механиками. Все это призвано поднять геймплей на новый уровень.

Ранняя версия будет доступна с 22:00 по МСК 6 декабря на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S. Полная версия, как и первая часть, будет бесплатной, но для раннего доступа потребуется покупка одного из наборов