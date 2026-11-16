Один из руководителей Larian Studios назвал Path of Exile 2 "чертовски гениальной" и поставил её выше Diablo 4

Майкл Доуз, директор по издательской деятельности Larian Studios, высоко оценил Path of Exile 2 и заявил, что даже в раннем доступе она превосходит Diablo 4 на момент выхода. Своим мнением он поделился в социальной сети X, обсуждая перспективы экшен-RPG после перехода на бесплатную модель распространения.

«Path of Exile 2 чертовски гениальна. Они продали столько копий, что даже если после перехода на бесплатную модель никто ничего не купит, это не будет иметь значения», — написал Доуз. Он также подчеркнул, что игра уже сейчас заметно лучше Diablo 4 версии 1.0, назвав разработчиков Grinding Gear Games лучшими в своём деле.

У Path of Exile 2 действительно внушительные показатели для проекта с платным входом. Пиковый одновременный онлайн в Steam достиг 578 562 игроков. При этом статистика не учитывает аудиторию других платформ, поэтому реальное количество пользователей было ещё выше.

Сам Доуз признался, что регулярно возвращается к игре и проводит в ней время примерно через вечер. Впрочем, часть его свободного времени занимает World of Warcraft.

Полноценный релиз Path of Exile 2 запланирован на 11 декабря. Вместе с выходом версии 1.0 игра должна перейти на бесплатную модель распространения. Это может привлечь новую аудиторию, хотя сравнить её показатели с Diablo 4 будет непросто: Blizzard не публикует сопоставимую статистику онлайна для Battle.net.

Пока слова Доуза остаются личной оценкой, а не объективным вердиктом о превосходстве одной игры над другой. Однако похвала от руководителя студии, выпустившей Baldur's Gate 3, — заметный комплимент для команды Grinding Gear Games.