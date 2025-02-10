Патч 0.2.0 для Path of Exile 2 устранит проблемы с прогрессом в конце игры и добавит больше уникальных предметов

Grinding Gear Games продолжает улучшать Path of Exile 2 после запуска в раннем доступе. Следующий крупный патч 0.2.0 сосредоточится на эндгейме, исправлении баланса и нехватке уникальных предметов.

В числе ключевых проблем – несбалансированные билды, слабая прогрессия в поздней игре и недостаток значимых наград. Разработчики также планируют вернуть игроков для тестирования изменений.

Дата выхода патча пока неизвестна, но студия обещает регулярные обновления. Полноценный релиз Path of Exile 2 в 2025 году остается под вопросом. Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.