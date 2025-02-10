Патч 0.2.0 для Path of Exile 2 устранит проблемы с прогрессом в конце игры и добавит больше уникальных предметов

Grinding Gear Games продолжает улучшать Path of Exile 2 после запуска в раннем доступе. Следующий крупный патч 0.2.0 сосредоточится на эндгейме, исправлении баланса и нехватке уникальных предметов.
В числе ключевых проблем – несбалансированные билды, слабая прогрессия в поздней игре и недостаток значимых наград. Разработчики также планируют вернуть игроков для тестирования изменений.
Дата выхода патча пока неизвестна, но студия обещает регулярные обновления. Полноценный релиз Path of Exile 2 в 2025 году остается под вопросом. Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
А секцию сундука под карты, походу, так и не добавят
А паршивое соединение пофиксили? Сколько сообщения было от людей, что пинг скачет до 2000 на любом сервере
Да поздно уже, экономику и весь смысл фармить убили отсутствием баланса и дюпами)) Теперь только релизный вайп поможет. // Алексей Аскетов
Онлайн в пое 2 уже значительно так просел
Ну дак наигрались, хай энд контента не много, поэтому и просел. Хоть бы в пое 1 лигу выкатили, да пилили бы дальше пое2 =)
В любом случае даже сейчас онлайн больше чем в д4
Уже шмот не особо покупают, боты разбежались, новички многие не понимают сути игры, прошли сюжет и все, все ждут лигу или просто сброс прогресса, тогда начнется движ, а пока экономика игры в опе) Я недели две не заходил, амулеты белые покупали по 25-30 вых, тут зашел 120-130 вых, нифига се ценность вых упала.
Хотелось бы сравнить, но в баттелнет онлайн не показывает)