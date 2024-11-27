Path of Exile 2 будет ориентирована на понятный игровой баланс, а не на кинематографичные трейлеры

Grinding Gear Games (GGG) продолжает укреплять репутацию Path of Exile как одной из самых глубоких и сложных экшен-RPG. В сиквеле студия делает упор на геймплей и отзывы собственных игроков, а не на броский маркетинг. В недавнем выпуске подкаста Tavern Talk, директор игры Джонатан Роджерс рассказал о подходе команды к балансу, уникальным механикам и избеганию ошибок, характерных для других игр этого жанра.

Роджерс отметил, что Path of Exile 2 избегает излишней нагрузки числами, что характерно для таких игр, как Diablo 4.

Наши показатели не растут экспоненциально, поэтому нам не придется беспокоиться о триллионах урона.

— объяснил он.

По его словам, команда стремится к тому, чтобы игроки получали удовольствие от развития, не ломая при этом баланс. Например, вместо огромных чисел в стиле "+200 к интеллекту" из Diablo 4, в PoE 2 предметы будут добавлять скромные, но значимые "+9". Такой подход делает игру более понятной и ориентированной на долгосрочное развитие.

GGG намерена держаться подальше от трендов сезонных "поломанных билдов", которые превращают игры в гонку за самой сильной механикой. В отличие от стремительных зачисток в Diablo 4, PoE 2 сосредоточится на тактических сражениях, где важны планирование и стратегия, напоминающих чем-то soulslike-игры.

Также Роджерс подчеркнул, что студия намерена избегать чрезмерных трат на PR-кампании и дорогие кинематографические трейлеры. Вместо этого акцент будет сделан на создании качественного контента и постоянной обратной связи с сообществом. GGG уже много лет полагается на тесное взаимодействие с игроками, и этот подход, по мнению Роджерса, доказал свою эффективность.