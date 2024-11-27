Path of Exile 2 будет ориентирована на понятный игровой баланс, а не на кинематографичные трейлеры

Grinding Gear Games (GGG) продолжает укреплять репутацию Path of Exile как одной из самых глубоких и сложных экшен-RPG. В сиквеле студия делает упор на геймплей и отзывы собственных игроков, а не на броский маркетинг. В недавнем выпуске подкаста Tavern Talk, директор игры Джонатан Роджерс рассказал о подходе команды к балансу, уникальным механикам и избеганию ошибок, характерных для других игр этого жанра.
Роджерс отметил, что Path of Exile 2 избегает излишней нагрузки числами, что характерно для таких игр, как Diablo 4.
Наши показатели не растут экспоненциально, поэтому нам не придется беспокоиться о триллионах урона.
— объяснил он.
По его словам, команда стремится к тому, чтобы игроки получали удовольствие от развития, не ломая при этом баланс. Например, вместо огромных чисел в стиле "+200 к интеллекту" из Diablo 4, в PoE 2 предметы будут добавлять скромные, но значимые "+9". Такой подход делает игру более понятной и ориентированной на долгосрочное развитие.
GGG намерена держаться подальше от трендов сезонных "поломанных билдов", которые превращают игры в гонку за самой сильной механикой. В отличие от стремительных зачисток в Diablo 4, PoE 2 сосредоточится на тактических сражениях, где важны планирование и стратегия, напоминающих чем-то soulslike-игры.
Также Роджерс подчеркнул, что студия намерена избегать чрезмерных трат на PR-кампании и дорогие кинематографические трейлеры. Вместо этого акцент будет сделан на создании качественного контента и постоянной обратной связи с сообществом. GGG уже много лет полагается на тесное взаимодействие с игроками, и этот подход, по мнению Роджерса, доказал свою эффективность.
агагага заходишь делать билд и куда мне чтобы это не дохло и демажело какую способность че к ней подключить
легко, берешь Варвара(условно) качаешь ему броню+хп и выбираешь 1 (ОДИН) вид оружия для игры, все, у тебя перс который можно пройти игру и 20-30% энд контента, остальное пробы-ошибки-эксперименты, на 4 год игры я (например) закрыл без гайдов 70+% энд игры
это ты про дьяблу наверно...
хммм...
по сути это про любой Диаблоид, ПоЕ не исключение
Как, как, как?
Простой и дружелюбный билдострой в ПоЕ2? Что? Не ломающие баланс билды? Серьёзно? Звучит вот ну прям максимально неубедительно... Буду рад конечно ошибиться, но что-то подсказывает что это пахнет гоневом. // Иван Марков
Path of Exile как одной из самых глубоких и сложных экшен-RPG. кстати да.порог вхождения для ну6а просто и.инейший =)))
будет ориентированно на душный бессмысленный гринд без сюжета и персонажей
А минусы будут?) Как будто те же порталы ради сюжета гриндят в диабло)
Так это и есть минус. Диабло хотя бы можно пробежать сюжетку и удалить, а ПОЕ даже для сюжета нет смысла разово проходить. Это же просто убийца времени, с тем же успехом можно в 3 в ряд играть
Основные игроки и в Диабло играют не ради сюжетки. Даже в старых частях так было. Да, они именно убийцы времени и всегда так было. Как будто столько лет вторую часть одни и те же акты проходили фанаты именно ради сюжета.
Так это больные ноу лайферы, девственники да школьники фармили) Нормальные люди поиграли пару тройку прохождений и удалили. Ну в принципе нормальные люди так во все играют - проходят и удаляют. У них типа жизнь и все такое )
Ага, а ещё задротить меньше придётся.
больше, ибо пушку (условно) которая даст такой нужны +9 инты ты будет выбивать неделями) а там ведь есть и другие слоты для экипа (благо есть аук)