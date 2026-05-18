Path of Exile 2 готовит большое обсуждение "Возвращения Древних" - разработчики раскроют детали будущего игры

ath of Exile 2 продолжает активно готовиться к следующему крупному этапу развития. Разработчики анонсировали масштабную трансляцию, посвящённую дополнению «Возвращение Древних», где геймдиректоры Джонатан Роджерс и Марк Робертс обсудят будущие изменения игры вместе с популярными контент-мейкерами Darthmicrotransaction и GhazzyTV.

Эфир пройдёт в формате Tavern Talk — это уже хорошо знакомая фанатам серия длинных и довольно откровенных разговоров, в которых авторы Path of Exile 2 обычно подробно разбирают баланс, новые механики и философию обновлений. Именно такие стримы в своё время помогли первой Path of Exile собрать вокруг себя одну из самых вовлечённых ARPG-аудиторий.

Судя по всему, «Возвращение Древних» станет одним из важнейших обновлений для игры после запуска раннего доступа. Игроки ожидают не только новый контент, но и серьёзные корректировки баланса — особенно на фоне постоянных дискуссий о сложности, темпе прокачки и эндгейме. Grinding Gear Games традиционно старается держать прямой контакт с сообществом, и в этом плане Tavern Talk давно превратился почти в аналог «совета разработчиков» для фанатов.

Трансляция стартует в полночь по московскому времени. Тем, кто не сможет посмотреть эфир вживую, переживать не стоит: полную запись позже выложат на YouTube-канале GhazzyTV.

Интересно, что Path of Exile 2 постепенно идёт по пути не просто «новой части», а полноценной эволюции всей серии. И чем больше разработчики рассказывают о будущем проекта в таких обсуждениях, тем сильнее ощущение, что Grinding Gear Games пытается сохранить редкий для современных сервисных игр баланс между хардкорностью и постоянным диалогом с аудиторией.