Path of Exile 2 готовит крупные изменения для лиги "Фатум Ваал"

Grinding Gear Games поделилась промежуточными итогами лиги «Фатум Ваал» в Path of Exile 2 и раскрыла планы на ближайший патч 0.4.0c. С момента запуска 12 декабря команда сосредоточилась на технических улучшениях и анализе отзывов игроков, чтобы сделать игровой опыт более увлекательным и сбалансированным.

Главные изменения коснутся храма: переработаны модификаторы комнат и настройки верстаков. Вознаграждение за победу над Архитектором усилят, так как оно ранее считалось недостаточно ценным. Кроме того, обычные противники теперь будут оставлять сундуки с полезными предметами, что сделает фарм более выгодным и интересным.

Разработчики уже планируют дальнейшие корректировки, однако их внедрение потребует времени. Напомним, что вместе с лигой был представлен новый класс — Друид, возможности которого для поздней игры команда показала заранее. Игроков ждёт динамичное обновление и улучшенная система наград, что обещает сделать лигу «Фатум Ваал» ещё более захватывающей.