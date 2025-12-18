Path of Exile 2 готовит крупные изменения для лиги "Фатум Ваал"

Grinding Gear Games поделилась промежуточными итогами лиги «Фатум Ваал» в Path of Exile 2 и раскрыла планы на ближайший патч 0.4.0c. С момента запуска 12 декабря команда сосредоточилась на технических улучшениях и анализе отзывов игроков, чтобы сделать игровой опыт более увлекательным и сбалансированным.
Главные изменения коснутся храма: переработаны модификаторы комнат и настройки верстаков. Вознаграждение за победу над Архитектором усилят, так как оно ранее считалось недостаточно ценным. Кроме того, обычные противники теперь будут оставлять сундуки с полезными предметами, что сделает фарм более выгодным и интересным.
Разработчики уже планируют дальнейшие корректировки, однако их внедрение потребует времени. Напомним, что вместе с лигой был представлен новый класс — Друид, возможности которого для поздней игры команда показала заранее. Игроков ждёт динамичное обновление и улучшенная система наград, что обещает сделать лигу «Фатум Ваал» ещё более захватывающей.
Опять ггг на те же грабли: Вводят новую лигу,а награды в ней делают мусором... Как же они боятся норм лут добавлять на актуальную механику )))
Стоит сейчас играть? Как с балансом?
Ну если очень хочется поиграть в красивый и замороченный диаблойд , то да , а так лучше подождать релиз. На релизе она будет бесплатной , щас платная . И щас постоянно все меняют , прям кардинально , хотя некоторые классы уже наверно готовы и их не будут трогать . Графика и геймплей топ , лучше чем Диабло 4.
и подключайте провод интернет если по вифи будут фризы
Я уже играл, купил как только вышла в ранний доступ. Но меня задушили мапы. Играл грозовым лучником, через молнии. Отлетал от каждого плевка, терял опыт, опять отлетал. В итоге бросил. Не знаю, может более жирным классом было бы норм, но мне показалось, что это как то слишком.
По началу мапы шли как по маслу, но потом жесть какая то..
Лучше бы с лутом что-то сделали, постоянно сыпет треш с отстойными характеристиками...