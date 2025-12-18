ЧАТ ИГРЫ
Path of Exile 2 06.12.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
8.4 1 118 оценок

Path of Exile 2 готовит крупные изменения для лиги "Фатум Ваал"

butcher69 butcher69

Grinding Gear Games поделилась промежуточными итогами лиги «Фатум Ваал» в Path of Exile 2 и раскрыла планы на ближайший патч 0.4.0c. С момента запуска 12 декабря команда сосредоточилась на технических улучшениях и анализе отзывов игроков, чтобы сделать игровой опыт более увлекательным и сбалансированным.

Главные изменения коснутся храма: переработаны модификаторы комнат и настройки верстаков. Вознаграждение за победу над Архитектором усилят, так как оно ранее считалось недостаточно ценным. Кроме того, обычные противники теперь будут оставлять сундуки с полезными предметами, что сделает фарм более выгодным и интересным.

Разработчики уже планируют дальнейшие корректировки, однако их внедрение потребует времени. Напомним, что вместе с лигой был представлен новый класс — Друид, возможности которого для поздней игры команда показала заранее. Игроков ждёт динамичное обновление и улучшенная система наград, что обещает сделать лигу «Фатум Ваал» ещё более захватывающей.

yrroodd

Опять ггг на те же грабли: Вводят новую лигу,а награды в ней делают мусором... Как же они боятся норм лут добавлять на актуальную механику )))

2
PaTi6op

Стоит сейчас играть? Как с балансом?

Артур Деменко

Ну если очень хочется поиграть в красивый и замороченный диаблойд , то да , а так лучше подождать релиз. На релизе она будет бесплатной , щас платная . И щас постоянно все меняют , прям кардинально , хотя некоторые классы уже наверно готовы и их не будут трогать . Графика и геймплей топ , лучше чем Диабло 4.

и подключайте провод интернет если по вифи будут фризы

1
PaTi6op Артур Деменко

Я уже играл, купил как только вышла в ранний доступ. Но меня задушили мапы. Играл грозовым лучником, через молнии. Отлетал от каждого плевка, терял опыт, опять отлетал. В итоге бросил. Не знаю, может более жирным классом было бы норм, но мне показалось, что это как то слишком.

1
PaTi6op PaTi6op

По началу мапы шли как по маслу, но потом жесть какая то..

car2n

Лучше бы с лутом что-то сделали, постоянно сыпет треш с отстойными характеристиками...