Path of Exile 2 готовит лигу "Фатум Ваал" и бесплатные выходные

Студия Grinding Gear Games представила тизер новой лиги «Фатум Ваал» (Fate of the Vaal) для Path of Exile 2. В видео звучит загадочная фраза: «Я желаю большего, чем эта смертная плоть может мне дать. И потому сейчас, мой любимец, я твоя», намекая на новые вызовы и мрачные события, которые ждут игроков.
Разработчики обещают раскрыть больше подробностей 4 декабря во время трансляции GGG Live. Релиз лиги на PC и консолях запланирован на 12 декабря. Одновременно с запуском «Фатума Ваал» игроки смогут познакомиться с крупным обновлением «Последний из друидов», презентация и релиз которого также состоятся 4 и 12 декабря.
Особым событием станут бесплатные выходные с 12 по 15 декабря, когда любой желающий сможет опробовать актуальный контент Path of Exile 2 без ограничений. Игра находится в раннем доступе с декабря 2024 года на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5 и продолжает активно развиваться, предлагая фанатам новые лиги, улучшения и возможности для исследования мрачного фэнтезийного мира.
Подробности о механиках и особенностях новой лиги GGG обещает раскрыть на трансляции, поэтому игрокам стоит готовиться к новым испытаниям и событиям, которые сделают декабрь в Path of Exile 2 особенно насыщенным.
Я так понимаю, пункт с полным доступом ко всему контенту, во время бесплатных выходных, это пинок близов с их огранечением в 15 уровней :D
Скорее просто, хочешь играть дальше, купи наборчик) С учетом старта лиги, им пофиг на близов.