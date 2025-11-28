Path of Exile 2 готовит лигу "Фатум Ваал" и бесплатные выходные

Студия Grinding Gear Games представила тизер новой лиги «Фатум Ваал» (Fate of the Vaal) для Path of Exile 2. В видео звучит загадочная фраза: «Я желаю большего, чем эта смертная плоть может мне дать. И потому сейчас, мой любимец, я твоя», намекая на новые вызовы и мрачные события, которые ждут игроков.

Разработчики обещают раскрыть больше подробностей 4 декабря во время трансляции GGG Live. Релиз лиги на PC и консолях запланирован на 12 декабря. Одновременно с запуском «Фатума Ваал» игроки смогут познакомиться с крупным обновлением «Последний из друидов», презентация и релиз которого также состоятся 4 и 12 декабря.

Особым событием станут бесплатные выходные с 12 по 15 декабря, когда любой желающий сможет опробовать актуальный контент Path of Exile 2 без ограничений. Игра находится в раннем доступе с декабря 2024 года на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5 и продолжает активно развиваться, предлагая фанатам новые лиги, улучшения и возможности для исследования мрачного фэнтезийного мира.

Подробности о механиках и особенностях новой лиги GGG обещает раскрыть на трансляции, поэтому игрокам стоит готовиться к новым испытаниям и событиям, которые сделают декабрь в Path of Exile 2 особенно насыщенным.