Path of Exile 2 готовится к крупному обновлению и возможному дебюту класса друида

Студия Grinding Gear Games объявила, что следующее масштабное обновление для Path of Exile 2 выйдет в начале декабря. Патч 0.4.0 призван исправить наиболее заметные проблемы ранней версии и, по слухам, наконец-то добавить новый класс — друида, которого фанаты ждут с момента анонса игры.
Предыдущее обновление улучшило баланс и частично восстановило доверие игроков после серии громких нерфов, но тогда разработчики признались, что анимации друидов требуют доработки. Им нужно было убедиться, что трансформации в животных выглядят и ощущаются естественно.
В официальном обращении студия подтвердила, что точная дата выхода и трансляции с подробностями будет объявлена позже. Это также означает скорое завершение текущего сезона — персонажи игроков временно переместят в стандартный режим до старта обновления.
Ожидается, что патч станет одним из самых значительных с момента выхода игры в ранний доступ. По словам креативного директора Марка Робертса, команда не планирует полностью менять эндгейм, но готовит несколько шагов в этом направлении. На данный момент в игре всё ещё отсутствуют пять из двенадцати запланированных классов, и именно декабрьское обновление может стать тем, где Path of Exile 2 обретёт новый импульс — и своего первого оборотня.
Бета тестирование на даунах продолжается :)
Так она же в бете.. обновление беты до беты версия 0.1?)
ты сертифицированный дибил,читай внимально что написано в начале.
И что? Обновление беты, это как 6лять новости в кино: "сегодня мы сняли новую сценку". Или это не бета, а дойная корова сертифицированных дебилов таких как ты, которые не выкупают даже рофлов.
Вообще бессмысленно в неё играть, так как постоянно ломают билды правками. Надо ждать выхода из раннего доступа.
А там ломать не будут? Наивный =)
Первая часть вышла кучу лет назад, билды ломают до сих пор...