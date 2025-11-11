ЧАТ ИГРЫ
Path of Exile 2 06.12.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
8.4 1 106 оценок

Path of Exile 2 готовится к крупному обновлению и возможному дебюту класса друида

butcher69 butcher69

Студия Grinding Gear Games объявила, что следующее масштабное обновление для Path of Exile 2 выйдет в начале декабря. Патч 0.4.0 призван исправить наиболее заметные проблемы ранней версии и, по слухам, наконец-то добавить новый класс — друида, которого фанаты ждут с момента анонса игры.

Предыдущее обновление улучшило баланс и частично восстановило доверие игроков после серии громких нерфов, но тогда разработчики признались, что анимации друидов требуют доработки. Им нужно было убедиться, что трансформации в животных выглядят и ощущаются естественно.

В официальном обращении студия подтвердила, что точная дата выхода и трансляции с подробностями будет объявлена позже. Это также означает скорое завершение текущего сезона — персонажи игроков временно переместят в стандартный режим до старта обновления.

Ожидается, что патч станет одним из самых значительных с момента выхода игры в ранний доступ. По словам креативного директора Марка Робертса, команда не планирует полностью менять эндгейм, но готовит несколько шагов в этом направлении. На данный момент в игре всё ещё отсутствуют пять из двенадцати запланированных классов, и именно декабрьское обновление может стать тем, где Path of Exile 2 обретёт новый импульс — и своего первого оборотня.

Комментарии:  7
Rio17

Бета тестирование на даунах продолжается :)

2
Ясос Убибу

Так она же в бете.. обновление беты до беты версия 0.1?)

1
Хрючево хрючево

ты сертифицированный дибил,читай внимально что написано в начале.

2
Ясос Убибу Хрючево хрючево

И что? Обновление беты, это как 6лять новости в кино: "сегодня мы сняли новую сценку". Или это не бета, а дойная корова сертифицированных дебилов таких как ты, которые не выкупают даже рофлов.

1
Иваныч из Тулы

Вообще бессмысленно в неё играть, так как постоянно ломают билды правками. Надо ждать выхода из раннего доступа.

Hevin

А там ломать не будут? Наивный =)

WiseIvanhoe

Первая часть вышла кучу лет назад, билды ломают до сих пор...

1