Path of Exile 2 готовится к перерождению: крупнейший патч 0.5.0 меняет эндгейм, а релиз 1.0 уже не за горами

Grinding Gear Games представила обновление 0.5.0 для Path of Exile 2 под названием Return of the Ancients, и по масштабу оно выглядит скорее как полноценное дополнение, чем обычный патч раннего доступа. Руководитель разработки Джонатан Роджерс прямо назвал его крупнейшим обновлением в истории студии, а после увиденного в это действительно легко поверить. Релиз состоится уже 29 мая.

Главный акцент сделан на полном переосмыслении эндгейма — той части игры, ради которой многие и проводят в Path of Exile сотни часов. Атлас переработан практически с нуля: появились новые стартовые точки механик, массивные крепости с боссами, цепочки заданий и расширенное древо развития. Причем теперь игрокам позволят открыть абсолютно все очки Атласа — решение, которое явно понравится любителям экспериментальных билдов, а не только фанатам жесткой специализации.

Grinding Gear Games также серьезно обновила ключевые механики Breach, Delirium, Ritual и Expedition. Особенно интересно выглядит Expedition, которая теперь открывает целый океан островов с новыми событиями и врагами. По духу это уже напоминает отдельную игру внутри игры — подход, которым когда-то славилась оригинальная Path of Exile.

Новая лига Runes of Aldur сосредоточена на крафте и рунической магии. Игрокам предстоит усиливать противников особыми символами ради более ценной добычи. Судя по описанию, разработчики продолжают двигаться в сторону более рискованного и вдумчивого геймплея, где награда напрямую зависит от готовности усложнять себе жизнь.

Кроме того, в игре появятся два новых Вознесения, десятки уникальных предметов, улучшения кампании и встроенная система отслеживания билдов. Но главное — студия официально подтвердила, что после версии 0.5 следующим крупным шагом станет релиз 1.0. Полноценный выход Path of Exile 2 ожидается уже в декабре 2026 года после ExileCon.

И если раньше ранний доступ воспринимался как затянувшийся тест, то теперь становится очевидно: Grinding Gear Games постепенно превращает Path of Exile 2 в одного из главных конкурентов Diablo IV на годы вперед.