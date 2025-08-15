Path of Exile 2 готовится к "Третьему Эдикту" - тизер и дата презентации

Grinding Gear Games представила тизер грядущего крупного обновления Path of Exile 2 под названием The Third Edict. Релиз состоится 29 августа в 23:00 МСК на PC и консолях.

Все подробности раскроют раньше — 20 августа в 23:00 МСК в ходе прямой трансляции на Twitch. В тизере звучит зловещая фраза: «Это оружие — наш единственный шанс спасти человечество. Мы должны призвать Третий эдикт».

GGG придерживается графика, выпуская масштабные обновления каждые четыре месяца. Напомним, Path of Exile 2 находится в раннем доступе с декабря 2024 года, а предстоящее дополнение обещает стать одной из самых амбициозных вех в её развитии.