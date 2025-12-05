Path of Exile 2 готовится встречать друида: новый класс и бесплатные выходные

На шоу PC Gaming Show: Most Wanted 2025 студия Grinding Gear Games представила геймплей крупного обновления «Последний из друидов» для долгожданной Path of Exile 2. Главной новинкой станет новый класс — друид, способный принимать облик различных животных, включая волка, медведя и даже мифическую огнедышащую виверну, чтобы сокрушать врагов.

Обновление выйдет 12 декабря в 22:00 по московскому времени на PC и консолях. Особый бонус для игроков — с 12 по 15 декабря будет доступен бесплатный уикенд, в течение которого можно опробовать весь текущий контент игры вместе с новым дополнением.

Это обновление обещает разнообразить боевую механику и добавить новые тактические возможности, позволяя игрокам экспериментировать с формами и стилями игры за друида.

Path of Exile 2 продолжает развиваться, предлагая как ветеранам, так и новичкам свежий опыт в мрачном мире Wraeclast.