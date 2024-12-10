Path of Exile 2 и Indiana Jones and the Great Circle возглавили чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 3 по 10 декабря. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.
Лидером свежего чарта стала Path of Exile 2, ранний доступ к которой стартовал в пятницу, 6 декабря, и уже добился значительного успеха — количество одновременных игроков в Steam превысило 578 тысяч. За ней следует вечно популярный портативный компьютер от Valve, а замыкает тройку лидеров еще одна новинка прошлой недели — приключенческий экшен Indiana Jones and the Great Circle, который не смог привлечь много пользователей, но тем не менее получил высокие оценки от игроков и критиков.
Скидка и выход нового дополнения позволили Euro Truck Simulator 2 занять четвертное место в чарте самых прибыльных игр прошлой недели (без учета показателей условно-бесплатных проектов). Игроки также уделили свое внимание таким популярным играм, как Call of Duty: Black Ops 6, Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 4 и EA Sports FC 25, которые сохраняют свои места среди самых прибыльных и популярных игр на платформе Valve.
В чарте также нашел свое место S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, который все еще пользуется популярностью, но уже находится на грани вылета из десятки самых успешных игр.
- Path of Exile 2
- Steam Deck
- Indiana Jones and the Great Circle
- Euro Truck Simulator 2
- Call of Duty: Black Ops 6
- Red Dead Redemption 2
- Forza Horizon 4
- EA Sports FC 25
- Call of Duty
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Хз кто вообще Индиану Джонса покупал за такое бабло, если можно за столько же взять GP на год и обыграться просто.
это что за игра такая ? )
Игра назвывается "жадный Габен". Пихают в рейтинг для рекламы.
вы определитесь уже
то Инди херня то топ // Дмитрий Мазнев
Зачем? Кому-то топ, кому-то нет. В стиме 91% так-то.
Ну игра делалась совместно со свит беброй,занчит кал. Но там можно ебашить фашиков вантусом, значит топ. Но там есть женские персонажи значит кал. Но там крутой мега детализированный мир значит топ. Но в игре можно фоткать котиков значит кал. Но в игре очень крутые загадки значит топ.