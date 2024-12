Path of Exile 2 и Indiana Jones and the Great Circle возглавили чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 3 по 10 декабря. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Лидером свежего чарта стала Path of Exile 2, ранний доступ к которой стартовал в пятницу, 6 декабря, и уже добился значительного успеха — количество одновременных игроков в Steam превысило 578 тысяч. За ней следует вечно популярный портативный компьютер от Valve, а замыкает тройку лидеров еще одна новинка прошлой недели — приключенческий экшен Indiana Jones and the Great Circle, который не смог привлечь много пользователей, но тем не менее получил высокие оценки от игроков и критиков.

Скидка и выход нового дополнения позволили Euro Truck Simulator 2 занять четвертное место в чарте самых прибыльных игр прошлой недели (без учета показателей условно-бесплатных проектов). Игроки также уделили свое внимание таким популярным играм, как Call of Duty: Black Ops 6, Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 4 и EA Sports FC 25, которые сохраняют свои места среди самых прибыльных и популярных игр на платформе Valve.

В чарте также нашел свое место S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, который все еще пользуется популярностью, но уже находится на грани вылета из десятки самых успешных игр.