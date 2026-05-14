Path of Exile 2 избавляется от главной проблемы кампании - Grinding Gear Games сделает карты заметно удобнее

Path of Exile 2 продолжает постепенно избавляться от одной из самых частых претензий игроков — слишком затянутого и утомительного прохождения кампании. Студия Grinding Gear Games объявила, что обновление Return of the Ancients заметно переработает структуру многих карт, сделав навигацию куда более понятной и логичной.

На фоне сравнений с Diablo IV проблема особенно бросалась в глаза: в PoE 2 нельзя пропустить сюжетную кампанию при создании нового персонажа, поэтому даже поклонники игры со временем начинали уставать от бесконечных блужданий по огромным локациям. И если раньше игроки буквально бегали кругами в поисках нужного прохода, то теперь окружение начнет подсказывать направление естественным образом.

Например, на карте Grelwood река приведет к Red Vale, грибы укажут путь к Grim Tangle, а светящиеся корни помогут найти важное сюжетное дерево. На Hunting Grounds появятся дорожные знаки и огромные следы, ведущие к логову босса Crowbell. А одна из самых ненавидимых фанатами локаций — Titan Valley — станет гораздо удобнее благодаря порталам и более линейной структуре.

Изменения выглядят вроде бы мелкими, но именно такие детали часто определяют, насколько комфортно ощущается ARPG после десятков часов игры. Grinding Gear Games явно пытается сократить моменты, когда игрок не сражается и не исследует мир, а просто бесцельно ищет выход с карты.

Особенно приятно, что студия не ограничивается только кампанией. Некоторые улучшения затронут и эндгейм: например, механика Ritual теперь будет указывать направление к следующему тотему. Судя по реакции сообщества, игроки встретили нововведения очень тепло. И это неудивительно — PoE 2 постепенно становится не только глубокой, но и заметно более дружелюбной игрой, не жертвуя своей хардкорной основой.