Path Of Exile 2 на PS5 и Xbox будет иметь кооперативный режим с кросс-прогрессом

Разработчик Grinding Gear Games объявил, что Path of Exile 2 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S одновременно с ПК с такими функциями, как кооперативный режим, полная кросс-игра и кросс-прогресс между платформами.

В новом подробном трейлере, предоставленном эксклюзивно GameSpot, короткая версия которого появилась в рамках последней презентации Sony State of Play, Grinding Gear Games раскрыла все изменения и функции, которые игроки могут ожидать от версии своего амбициозного сиквела ARPG для PS5 и Xbox, чтобы сделать его таким же увлекательным, как и его аналог для ПК.

Самые важные из этих функций включают кооперативный режим на диване. Всю игру можно проходить с партнером, при этом HUD и инвентарь каждого игрока будут представлены на экране одновременно. Партнеры по кооперативному режиму на диване смогут либо войти в систему со своей учетной записью, чтобы получить доступ ко всем своим существующим персонажам, либо войти в систему в качестве гостя.

«Когда мы думали о том, что могло бы стать веской причиной играть в Path of Exile на диване, мы знали, что многим людям понравится играть с друзьями в кооперативном режиме», — сказал директор игры Джонатан Роджерс. «На самом деле, это функция, с которой многие игры просто больше не заморачиваются, но это то, что я действительно люблю лично».

Grinding Gear Games переработала меню и экраны инвентаря Path of Exile 2 в полноэкранные версии, которые лучше подходят для игры на большом экране в одиночку, и игроки смогут полностью переназначить все свои навыки на любую из 24 сочетаний клавиш игры. Игроки на консолях также получат легкий доступ к более подробной информации о сложной статистике и механике игры с помощью встроенной справочной системы, которая объясняет различные системы игры одним нажатием кнопки.

Path of Exile 2 будет бесплатной и, как планируется, получит закрытую бета-версию на ПК и консолях в конце этого года, с запланированным ранним запуском до конца года. Grinding Gear Games стремится сделать Path of Exile 2 более доступной, чем оригинальный Path of Exile, в котором будет совершенно новая кампания из шести актов, система камней навыков, 12 классов персонажей и новая функция «двойной специализации» для его печально известного Пассивного Дерева Навыков. Между тем, Grinding Gear Games объявила, что Path of Exile 2 не заменит оригинальную игру, пообещав предложить новые дополнения в обеих играх в будущем.