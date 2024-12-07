Path of Exile 2 на релизе раннего доступа привлекла более 450 тыс. одновременных игроков в Steam

2024 год почти закончился, но мы все ещё получаем крупные релизы, и, похоже, дела у них идут замечательно. Вчера Marvel Rivals привлекла 444 тыс. игроков в первый день своего релиза, а сегодня мы видим похожую картину для долгожданной Path of Exile 2, экшен-RPG от Grinding Gear Games, которая вышла в раннем доступе.
Согласно SteamDB, на момент написания статьи в Path of Exile 2 пиковое число игроков в Steam составило 459 263 в первый день релиза. Это мгновенно более чем в два раза превышает рекордное пиковое число оригинальной Path of Exile, которое составляет 229 337 одновременных игроков.
Как Grinding Gear Games предупреждала перед релизом игры, Path of Exile 2 в настоящее время также сталкивается с серьёзной переполненностью серверов, и большому количеству игроков приходится ждать в длинных очередях, чтобы попасть в игру. Студия, очевидно, будет работать над устранением этих проблем, хотя должно быть интересно посмотреть, как будут обстоять дела с показателями вовлечённости игроков в игру в ближайшие дни. С приближением выходных неудивительно, что показатели продолжат расти.
Path of Exile 2 в настоящее время доступна в раннем доступе для PS5, Xbox Series X/S и ПК.
Приятно наблюдать как по всем фронтам мейн игры метелицы, юбисофт и прочего дерьма просто заменяют студии-фанаты со своими играми, а не конгломераты.
На твиче видел 925к зрителей. Кстати в это время у Д4 было 645 зрителей))) Понятное дело это хайп, но уверен, что после 2-3 недель в пое будут продолжать поддреживать большой онлайн.
У пое стабильно онлайн выше чем у диабло уже годами, даже после хайпа.
1.2 ляма было пару часов назад
Так по диабло нет официальных цифр онлайна. Как условные 200к могут быть больше чем «неизвестно»?)
Эх, а сталкер 2 всего 120 тыщ...
Кто ?
А Forza Motorsport меньше 5 000 т.
Тенсент красавчеки ! Рад за братьев китайцев !
НИКАМУ НИНУЖНА! РАННЕЙ ДОСТУП! ПЛАТНЭЙ БЕТА ТЕСТ!