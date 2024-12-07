Path of Exile 2 на релизе раннего доступа привлекла более 450 тыс. одновременных игроков в Steam

2024 год почти закончился, но мы все ещё получаем крупные релизы, и, похоже, дела у них идут замечательно. Вчера Marvel Rivals привлекла 444 тыс. игроков в первый день своего релиза, а сегодня мы видим похожую картину для долгожданной Path of Exile 2, экшен-RPG от Grinding Gear Games, которая вышла в раннем доступе.

Согласно SteamDB, на момент написания статьи в Path of Exile 2 пиковое число игроков в Steam составило 459 263 в первый день релиза. Это мгновенно более чем в два раза превышает рекордное пиковое число оригинальной Path of Exile, которое составляет 229 337 одновременных игроков.

Как Grinding Gear Games предупреждала перед релизом игры, Path of Exile 2 в настоящее время также сталкивается с серьёзной переполненностью серверов, и большому количеству игроков приходится ждать в длинных очередях, чтобы попасть в игру. Студия, очевидно, будет работать над устранением этих проблем, хотя должно быть интересно посмотреть, как будут обстоять дела с показателями вовлечённости игроков в игру в ближайшие дни. С приближением выходных неудивительно, что показатели продолжат расти.

Path of Exile 2 в настоящее время доступна в раннем доступе для PS5, Xbox Series X/S и ПК.