Path of Exile 2 не пойдёт по стопам Diablo 4 - геймдиректор уверен, что открытый мир не годится для ARPG

В недавнем интервью с порталом VG247 геймдиректор Path of Exile 2 Джонатан Роджерс поделился своими мыслями о конкуренции с Diablo 4 и влиянии релиза игры от Blizzard на разработку сиквела популярной ARPG от Grinding Gear Games.

По словам Роджерса, команда Path of Exile 2 не стала вносить какие-либо изменения в свой проект после выхода Diablo 4 и реакции игрового сообщества на новинку. Наоборот, релиз конкурента лишь укрепил уверенность разработчиков в правильности ранее принятых ими решений.

Особое внимание Роджерс уделил концепции открытого мира, которая была реализована в Diablo 4. Геймдиректор выразил скептицизм относительно уместности этого элемента в жанре ARPG:

Я всегда с сомнением относился к открытому миру в играх, и хотя в некоторых случаях он работает, в жанре ARPG ему не место. Мне определённо не понравился этот аспект в Diablo 4. Подземелья намного лучше открытого мира, который лишь отвлекает от них.

Подводя итог, Роджерс отметил, что в целом команде Path of Exile 2 не удалось почерпнуть что-то полезное из опыта Diablo 4. Однако релиз конкурента помог им лучше понять, какие особенности и механики игроки сейчас считают необходимым минимумом для жанра.

Судя по всему, Path of Exile 2 останется верна проверенной формуле первой части, делая упор на глубокий лут, развитие персонажа и увлекательный геймплей в подземельях. Геймеры смогут сами оценить, какой подход окажется более успешным, когда долгожданный сиквел от Grinding Gear Games наконец увидит свет.