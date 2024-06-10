Path of Exile 2 не пойдёт по стопам Diablo 4 - геймдиректор уверен, что открытый мир не годится для ARPG

В недавнем интервью с порталом VG247 геймдиректор Path of Exile 2 Джонатан Роджерс поделился своими мыслями о конкуренции с Diablo 4 и влиянии релиза игры от Blizzard на разработку сиквела популярной ARPG от Grinding Gear Games.
По словам Роджерса, команда Path of Exile 2 не стала вносить какие-либо изменения в свой проект после выхода Diablo 4 и реакции игрового сообщества на новинку. Наоборот, релиз конкурента лишь укрепил уверенность разработчиков в правильности ранее принятых ими решений.
Особое внимание Роджерс уделил концепции открытого мира, которая была реализована в Diablo 4. Геймдиректор выразил скептицизм относительно уместности этого элемента в жанре ARPG:
Я всегда с сомнением относился к открытому миру в играх, и хотя в некоторых случаях он работает, в жанре ARPG ему не место. Мне определённо не понравился этот аспект в Diablo 4. Подземелья намного лучше открытого мира, который лишь отвлекает от них.
Подводя итог, Роджерс отметил, что в целом команде Path of Exile 2 не удалось почерпнуть что-то полезное из опыта Diablo 4. Однако релиз конкурента помог им лучше понять, какие особенности и механики игроки сейчас считают необходимым минимумом для жанра.
Судя по всему, Path of Exile 2 останется верна проверенной формуле первой части, делая упор на глубокий лут, развитие персонажа и увлекательный геймплей в подземельях. Геймеры смогут сами оценить, какой подход окажется более успешным, когда долгожданный сиквел от Grinding Gear Games наконец увидит свет.
Как по мне мир д4 очень удобный. Все перед рукой и переключать не надо
А чем плох "открытый" мир в д4?
Я вижу , что история/повествование воспринимается более органично. Есть элемент экплоринга, ивенты тоже не мешают. В д4 маленькая карта по факту, перемещаться даже на маунте не устанешь, ТП тем более есть.
обычная PR агитка. "мы не смогли сделать или не умеем делать открытый мир, поэтрму будем наваливать на нашего конкурента".
да, и делайте многомиллиардное дерево прокачки с одинаковыми спелами, тогда будет игра хорошая, а так не хорошая! если человек педалирует одну идею и защищает ее, то это о многом говорит о его уме! почему не эксперементировать то? в резиках вообще куча разного пробуют, я не удивлюсь, если какой-нить спин-офф будет гонкой!
Так про скилы в пое пишут только те, кто или не играл в игру или даже сюжет не осилил и да во второй части они будут экспериментировать со многими аспектами
как раз не играли те, кто пишет "Так про скилы в пое пишут только те, кто или не играл в игру или даже сюжет не осилил"! а лучше попробуй поиграть в игры, а не в условно-бесплатный клон!
Ой, я прав не играл, да? Не понимаешь, что пое на сегодняшний день лучший дьяблойд по всем аспектам включая онлайн и контент?
Да там народ просто первый раз открывает дерево скиллов,акуевает,закрывает )
Я когда в 14 году начинал играть,подумал что дерево похоже на то,что было в FF X
Рот открывает, когда понимает, что дерево не одно и это самое простое, что есть в игре
Первый Сакред с открытым миром передает привет. Что этот клоун еще скажет?)
Когда уже открытая бета...
База. Открытый мир таким играм вообще не нужен, впрочем ДЛьябло 4 это и не полноценная АРПГ из-за того, что она ММО.
На 100% соглашусь.