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Path of Exile 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
7.5 163 оценки

Path of Exile 2 не пойдёт по стопам Diablo 4 - геймдиректор уверен, что открытый мир не годится для ARPG

Lunersun
Новости

В недавнем интервью с порталом VG247 геймдиректор Path of Exile 2 Джонатан Роджерс поделился своими мыслями о конкуренции с Diablo 4 и влиянии релиза игры от Blizzard на разработку сиквела популярной ARPG от Grinding Gear Games.

По словам Роджерса, команда Path of Exile 2 не стала вносить какие-либо изменения в свой проект после выхода Diablo 4 и реакции игрового сообщества на новинку. Наоборот, релиз конкурента лишь укрепил уверенность разработчиков в правильности ранее принятых ими решений.

Особое внимание Роджерс уделил концепции открытого мира, которая была реализована в Diablo 4. Геймдиректор выразил скептицизм относительно уместности этого элемента в жанре ARPG:

Я всегда с сомнением относился к открытому миру в играх, и хотя в некоторых случаях он работает, в жанре ARPG ему не место. Мне определённо не понравился этот аспект в Diablo 4. Подземелья намного лучше открытого мира, который лишь отвлекает от них.

Подводя итог, Роджерс отметил, что в целом команде Path of Exile 2 не удалось почерпнуть что-то полезное из опыта Diablo 4. Однако релиз конкурента помог им лучше понять, какие особенности и механики игроки сейчас считают необходимым минимумом для жанра.

Судя по всему, Path of Exile 2 останется верна проверенной формуле первой части, делая упор на глубокий лут, развитие персонажа и увлекательный геймплей в подземельях. Геймеры смогут сами оценить, какой подход окажется более успешным, когда долгожданный сиквел от Grinding Gear Games наконец увидит свет.

5
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
-zotik-

Как по мне мир д4 очень удобный. Все перед рукой и переключать не надо

5
Магае

А чем плох "открытый" мир в д4?

Я вижу , что история/повествование воспринимается более органично. Есть элемент экплоринга, ивенты тоже не мешают. В д4 маленькая карта по факту, перемещаться даже на маунте не устанешь, ТП тем более есть.

5
rustyfeeder

обычная PR агитка. "мы не смогли сделать или не умеем делать открытый мир, поэтрму будем наваливать на нашего конкурента".

4
PlatinumJack

да, и делайте многомиллиардное дерево прокачки с одинаковыми спелами, тогда будет игра хорошая, а так не хорошая! если человек педалирует одну идею и защищает ее, то это о многом говорит о его уме! почему не эксперементировать то? в резиках вообще куча разного пробуют, я не удивлюсь, если какой-нить спин-офф будет гонкой!

1
kekeskrekes

Так про скилы в пое пишут только те, кто или не играл в игру или даже сюжет не осилил и да во второй части они будут экспериментировать со многими аспектами

-1
PlatinumJack kekeskrekes

как раз не играли те, кто пишет "Так про скилы в пое пишут только те, кто или не играл в игру или даже сюжет не осилил"! а лучше попробуй поиграть в игры, а не в условно-бесплатный клон!

0
kekeskrekes PlatinumJack

Ой, я прав не играл, да? Не понимаешь, что пое на сегодняшний день лучший дьяблойд по всем аспектам включая онлайн и контент?

-1
yrroodd kekeskrekes

Да там народ просто первый раз открывает дерево скиллов,акуевает,закрывает )
Я когда в 14 году начинал играть,подумал что дерево похоже на то,что было в FF X

0
kekeskrekes yrroodd

Рот открывает, когда понимает, что дерево не одно и это самое простое, что есть в игре

-1
Arkrade

Первый Сакред с открытым миром передает привет. Что этот клоун еще скажет?)

1
Игромэнс

Когда уже открытая бета...

0
Кей Овальд

База. Открытый мир таким играм вообще не нужен, впрочем ДЛьябло 4 это и не полноценная АРПГ из-за того, что она ММО.

0
wdymBro

На 100% соглашусь.

-6