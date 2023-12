Path of Exile 2 получила 12-минутный геймплейный ролик, посвящённый Наёмнику с огнестрельным арбалетом

Grinding Gear Games выпустила новый 12-минутный ролик игрового процесса Path of Exile 2, посвященный классу Наемника.

Наемник — это класс персонажей, владеющих арбалетом, в Path of Exile 2. Геймплей этого класса похож на шутер: он меняет арбалеты и типы боеприпасов на лету, чтобы наносить смертельные комбо-атаки своим врагам.

Что действительно здорово, так это то, что Path of Exile 2 предложит два метода управления на ПК. Игроки могут использовать традиционную систему «укажи и щелкни» или элементы управления WASD.

Path of Exile 2 будет иметь значительно улучшенный графический и физический движок. Кроме того, в игре появится 19 новых классов восхождения. Эти персонажи представляют собой новый набор изгнанников, которые относятся к тем же архетипам классов, что и в оригинальной игре.

Также стоит отметить, что Path of Exile 2 больше не будет расширением Path of Exile 1. Вместо этого Path of Exile 2 станет новой автономной игрой с отдельным игровым балансом, системами и будущими расширениями.