Path of Exile 2 получила ещё одно древо навыков - патч 0.5.4 заметно расширил возможности для создания билдов

Grinding Gear Games выпустила обновление 0.5.4 для Path of Exile 2, которое значительно расширяет систему развития персонажей. Главной особенностью патча стало новое Атласное древо пассивных навыков, добавленное в сезон «Руны Алдура». Оно включает 24 узла, большинство из которых посвящены механике Экспедиций и позволяют заметно менять стиль прохождения.

По словам геймдиректора Джонатана Роджерса, новое древо предлагает не только стандартные бонусы, но и альтернативные способы развития. Игроки смогут выбирать между увеличением количества Встреч с Экспедициями, повышением шанса на получение Пережитков или открытием новых возможностей. Один из узлов, например, добавляет торговцу Фэрроу совершенно новую валюту, что напрямую влияет на игровой процесс.

Патч также вводит Сферы Жертвы — новый расходуемый предмет, который случайным образом заменяет один из модификаторов экипировки накопленной порчей. Получить такие сферы можно после победы над Атзири, одним из самых сложных боссов игры.

Не менее важное изменение касается уникальных предметов. Теперь они будут масштабироваться под уровень персонажа, а уникальные вещи, открывающие новые способности, перестанут быть привязаны исключительно к поздним этапам прохождения. Это позволит экспериментировать с необычными билдами значительно раньше и сделает развитие персонажей более гибким.

По словам Роджерса, обновление 0.5.4 станет последним крупным патчем на ближайшее время. Тем не менее оно уже сейчас добавляет ещё один уровень глубины в систему прогрессии Path of Exile 2 и демонстрирует, что Grinding Gear Games продолжает делать ставку на максимально широкие возможности для настройки персонажей.