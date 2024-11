Path of Exile 2 получила геймплейный трейлер и кинематографическое вступление для раннего доступа

Grinding Gear Games поделилась трейлером геймплея для фазы раннего доступа Path of Exile 2, а также кинематографическим вступлением. Фаза раннего доступа начнется 6 декабря. И хотя полная игра будет бесплатной, её сборка для раннего доступа обойдется вам примерно в 30 евро.

В Path of Exile 2 будет значительно улучшен движок для графики и физики. Кроме того, в игре будет 19 новых классов восхождения. Эти персонажи представляют собой новый набор изгнанников, которые попадают в те же архетипы классов, что и в оригинальной игре.

Также стоит отметить, что Path of Exile 2 больше не будет расширением Path of Exile 1. Вместо этого Path of Exile 2 станет новой самостоятельной игрой с отдельным игровым балансом, системами и будущими расширениями. Ваши покупки по-прежнему будут общими для обеих игр.

PoE 2 будет предлагать два способа управления на ПК. Игроки могут использовать традиционную систему point-and-click или элементы управления WASD. Наконец, игра будет поддерживать кросс-игру и кросс-прогресс между консолями и ПК. Таким образом, вы сможете играть со своими друзьями, независимо от платформы.