Path of Exile 2 06.12.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
8.4 1 041 оценка

Path of Exile 2 получила масштабное обновление с четвёртым актом - в игре стартовали бесплатные выходные

butcher69 butcher69

Студия Grinding Gear Games выпустила крупное обновление 0.3.0 для Path of Exile 2 — второе по масштабам с момента запуска игры в раннем доступе. Вместе с патчем стартовали бесплатные выходные: опробовать ARPG можно с 29 августа по 1 сентября включительно. После этого игрокам предстоит приобрести ключ раннего доступа или дождаться полноценного релиза, когда игра станет бесплатной.

Главным нововведением стал четвёртый нелинейный сюжетный акт, где герои исследуют архипелаг Нгамакануи. Также добавлены три мини-акта с 19 локациями и 12 боссами, позволяющие прокачаться до 65 уровня и выйти в эндгейм без повторного прохождения кампании.

В игру введена первая контентная лига «Пробуждение бездны», новая механика спринта, переработанная система камней поддержки, а также масштабные изменения классов — новые умения, 150 групп пассивных навыков и улучшение старых способностей.

Кроме того, разработчики обновили крафт, добавили новые уникальные предметы, 25 карт для эндгейма и 40 уникальных династических камней поддержки. Особое внимание привлекла система асинхронной торговли, позволяющая покупать вещи у других игроков без их присутствия.

Комментарии: 5
TheDmitRyb

Уже стоит начинать играть?

1
Алекс Рейлор

Попробуй бесплатные выходные и поймёшь.

1
Fronyx

Я бы все же рекомендовал дождаться релиза со всеми актами, а потом и после уже залетать

2
EvgeniiV

Супер 👍

DezkQ

https://youtu.be/6yjMHREZp40И пачку багов )

Притом критических, при попытке зайти сюда тупо дисконектит =))) Самое прикольное что чекпоинт там был открыт до начала квеста )))