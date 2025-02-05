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Path of Exile 2 06.12.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
8.5 846 оценок

Path of Exile 2 получила новый патч: исправления, баланс и изменения в системе возрождения

butcher69
Новости

Пока фанаты Path of Exile жалуются на нехватку контента, Grinding Gear Games продолжает работу над Path of Exile 2. Недавно вышел новый патч, который добавил несколько полезных изменений и исправил баги.

Главное нововведение — улучшенная система возрождения в высокоуровневых зонах. Теперь у игроков будет до пяти дополнительных попыток в Искаженных владениях и босс-битвах, что облегчит прохождение сложных участков. Например, если вы уже победили Владения Разлома, но проиграли Ксешту, возрождение теперь происходит непосредственно у арены с боссом.

Также добавлена возможность смены имени персонажа через сайт. Остальная часть патча связана с балансом и исправлением багов, с полным списком изменений вы можете ознакомиться вот здесь.

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