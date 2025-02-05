Path of Exile 2 получила новый патч: исправления, баланс и изменения в системе возрождения

Пока фанаты Path of Exile жалуются на нехватку контента, Grinding Gear Games продолжает работу над Path of Exile 2. Недавно вышел новый патч, который добавил несколько полезных изменений и исправил баги.

Главное нововведение — улучшенная система возрождения в высокоуровневых зонах. Теперь у игроков будет до пяти дополнительных попыток в Искаженных владениях и босс-битвах, что облегчит прохождение сложных участков. Например, если вы уже победили Владения Разлома, но проиграли Ксешту, возрождение теперь происходит непосредственно у арены с боссом.

Также добавлена возможность смены имени персонажа через сайт. Остальная часть патча связана с балансом и исправлением багов, с полным списком изменений вы можете ознакомиться вот здесь.