Path of Exile 2 получила тизер "Возвращения Древних" в преддверии майской презентации

Grinding Gear Games выпустили первый тизер грядущего обновления 0.5.0 — Return of the Ancients («Возвращение Древних») для Path of Exile 2. Все подробности масштабного расширения раскроют на официальном стриме 7 мая в 23:00 (МСК), а запуск новой лиги на ПК и консолях состоится 29 мая.

Главным нововведением станет полная переработка эндгейма и структуры Атласа. Разработчики обещают сделать прохождение высокоуровневых карт более захватывающим за счет новых цепочек заданий и измененных механик битв с боссами. Параллельно с этим серьезно пересмотрят баланс: герои ближнего боя получат значительные баффы выживаемости, чтобы на равных конкурировать с магами и лучниками.

Техническая часть также порадует долгожданными улучшениями комфорта (QoL).В игру добавят слайдер прозрачности визуальных эффектов и функцию быстрого сбора лута одной кнопкой для ПК. Кроме того, ходят слухи о расширении списка классов: возможно появление Дуэлянта и новых специализаций восхождения, таких как Мистический Лучник и Дикий Оратор.

И что немаловажно: при переходе на новую версию вайпа не будет — текущие герои переместятся в стандартную лигу, уступив место новому сезонному контенту.