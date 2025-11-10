Path of Exile 2 потеряла огромное количество игроков с момента запуска в Steam и уступает по популярности первой части

После успешного старта в раннем доступе Path of Exile 2 столкнулась с резким падением популярности в Steam, уступая своей легендарной первой части. На пике запуска в прошлом году одновременное количество пользователей достигало 578 569, однако сейчас оно едва переваливает за 20 000. Для сравнения, оригинальная Path of Exile регулярно собирает более 110 000 игроков, что подтверждает долговечность и успешность проверенной формулы.

Следует учитывать, что Path of Exile 2 всё ещё находится в раннем доступе и имеет все шансы на развитие, но текущее резкое сокращение аудитории вызывает тревогу. Причина частично кроется в изменениях, внесённых во вторую часть: новые механики, переработанная система классов и баланс оказались непопулярными среди части фанатов, которые предпочли вернуться к классике.

Проекты, подобные Path of Exile, живут за счёт постоянного нового контента и регулярных обновлений. Первая часть недавно получила апдейт Keeper of the Flame, ожививший сообщество, а летом прошлого года Path of Exile 2 получила крупное обновление The Third Edict, которое сначала собрало положительные отзывы. Тем не менее медленный темп дальнейшего развития и длительная фаза раннего доступа негативно сказываются на удержании игроков.

Таким образом, PoE 2 сталкивается с серьёзным вызовом: сохранить интерес аудитории и доказать, что изменения действительно улучшают опыт. Игра имеет потенциал, но ей предстоит убедить игроков, что новая версия достойна их внимания. Пока же первая часть остаётся непревзойдённым эталоном.