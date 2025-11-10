Path of Exile 2 потеряла огромное количество игроков с момента запуска в Steam и уступает по популярности первой части

После успешного старта в раннем доступе Path of Exile 2 столкнулась с резким падением популярности в Steam, уступая своей легендарной первой части. На пике запуска в прошлом году одновременное количество пользователей достигало 578 569, однако сейчас оно едва переваливает за 20 000. Для сравнения, оригинальная Path of Exile регулярно собирает более 110 000 игроков, что подтверждает долговечность и успешность проверенной формулы.
Следует учитывать, что Path of Exile 2 всё ещё находится в раннем доступе и имеет все шансы на развитие, но текущее резкое сокращение аудитории вызывает тревогу. Причина частично кроется в изменениях, внесённых во вторую часть: новые механики, переработанная система классов и баланс оказались непопулярными среди части фанатов, которые предпочли вернуться к классике.
Проекты, подобные Path of Exile, живут за счёт постоянного нового контента и регулярных обновлений. Первая часть недавно получила апдейт Keeper of the Flame, ожививший сообщество, а летом прошлого года Path of Exile 2 получила крупное обновление The Third Edict, которое сначала собрало положительные отзывы. Тем не менее медленный темп дальнейшего развития и длительная фаза раннего доступа негативно сказываются на удержании игроков.
Таким образом, PoE 2 сталкивается с серьёзным вызовом: сохранить интерес аудитории и доказать, что изменения действительно улучшают опыт. Игра имеет потенциал, но ей предстоит убедить игроков, что новая версия достойна их внимания. Пока же первая часть остаётся непревзойдённым эталоном.
вранье, 110к в пое сейчас потому что лига стартовала, через 2-3 недели онлайн упадет до тех же 10к, а через пару месяцев начнется новая лига в пое2 и там опять будет 400к+ онлайн, это так и работает в сезонных играх
завтра выходит Sacred 2 Remaster и уничтожит эту поделку
Эх, ей бы ремейк
Сразу видно, что автор новости в эти игры не играет, иначе бы он такую ахинею не нёс. Учитывая, что в пое1 только-только лига стартовала, неудивительно, что у второй части сейчас онлайн ниже. Но подано всё так, как будто пое2 сдохла
Значит , что то пошло не так..
Не понял, вроде автор сам пишет про новую лигу в пое 1, но похоже не осознает что это и почему там сейчас люди.
Логично, она же ещё тупо не вышла.
Только статистика СтимДБ говорит, что во времена между патчами обе игры примерно на равных идут с онлайном меньше 10к, а когда выходит патч, ПоЕ 2 стабильно в полтора-два раза больше игроков собирает. Поэтому эта новость без пруфоф просто вброс
На релизе снова будет куча народу
Пора делать ф2п.
я из пое 2 ушел потому как задолбали фризы, что я только не перепробовал... а тех поддержка тупо игнорит. В общем удачи проекту