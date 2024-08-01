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Path of Exile 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
7.5 171 оценка

Path of Exile 2 привезут на выставки Gamescom и PAX West - ожидаются новые подробности и геймплей игры

AceTheKing
Новости

Студия Grinding Gear Games сообщила о том, что привезет игру Path of Exile 2 на предстоящие выставки Gamescom и PAX West. По словам студии, посетители выставок смогут поиграть в игру. Скорее всего после этого появится много новых подробностей по игре, в том числе и новые геймплейные кадры.

Path of Exile 2 будет продолжением оригинальной игры, которая будет иметь новую систему навыков, классы, усовершенствованный движок, переделанные анимации, новые модели персонажей и многое другое.

Выставка Gamescom пройдет с 21 по 25 августа, а PAX West - с 30 августа по 2 сентября.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Alex Row

Какой "весь контент из первой части " она сохранит, если разрабы заявили, что это будет новая игра, а первая ПоЕ так и продолжит существовать и получать новые лиги?

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SiriusPM

Ну вроде как микротранзакции перенесутся

А вообще всё верно, контент из первой части перенесётся, в ту же первую часть! Ахах

0
Кей Овальд

Оченно жду. Но лучше бы они её сделали платной и офлайн.

0