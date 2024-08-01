Path of Exile 2 привезут на выставки Gamescom и PAX West - ожидаются новые подробности и геймплей игры

Студия Grinding Gear Games сообщила о том, что привезет игру Path of Exile 2 на предстоящие выставки Gamescom и PAX West. По словам студии, посетители выставок смогут поиграть в игру. Скорее всего после этого появится много новых подробностей по игре, в том числе и новые геймплейные кадры.
Path of Exile 2 будет продолжением оригинальной игры, которая будет иметь новую систему навыков, классы, усовершенствованный движок, переделанные анимации, новые модели персонажей и многое другое.
Выставка Gamescom пройдет с 21 по 25 августа, а PAX West - с 30 августа по 2 сентября.
Какой "весь контент из первой части " она сохранит, если разрабы заявили, что это будет новая игра, а первая ПоЕ так и продолжит существовать и получать новые лиги?
Ну вроде как микротранзакции перенесутся
А вообще всё верно, контент из первой части перенесётся, в ту же первую часть! Ахах
Оченно жду. Но лучше бы они её сделали платной и офлайн.