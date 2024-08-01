Path of Exile 2 привезут на выставки Gamescom и PAX West - ожидаются новые подробности и геймплей игры

Студия Grinding Gear Games сообщила о том, что привезет игру Path of Exile 2 на предстоящие выставки Gamescom и PAX West. По словам студии, посетители выставок смогут поиграть в игру. Скорее всего после этого появится много новых подробностей по игре, в том числе и новые геймплейные кадры.

Path of Exile 2 будет продолжением оригинальной игры, которая будет иметь новую систему навыков, классы, усовершенствованный движок, переделанные анимации, новые модели персонажей и многое другое.

Выставка Gamescom пройдет с 21 по 25 августа, а PAX West - с 30 августа по 2 сентября.