Path of Exile 2 продолжает удерживать лидерство в чарте продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 10 по 17 декабря. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.
Лидером чарта среди платных игр продолжает оставаться Path of Exile 2, находящаяся в раннем доступе. ARPG от Grinding Gear Games уверенно удерживает первое место благодаря постоянным обновлениям и высокому интересу аудитории.
На второй позиции стабильно остается портативный компьютер от Valve, Steam Deck, который вновь демонстрирует популярность среди игроков благодаря удобству и мощности. Замыкает тройку лидеров Helldivers 2. Кооперативный шутер укрепил свои позиции после недавнего крупного бесплатного обновления, добавившего новую вражескую фракцию.
Indiana Jones and the Great Circle потерял свои позиции, опустившись на шестое место, уступив Total War: WARHAMMER III и Cyberpunk 2077, которые продолжают показывать стабильные продажи.
It Takes Two благодаря внушительной скидке смогла вернуться в топ, заняв восьмую строчку. Также хорошие результаты показывают предзаказы на Final Fantasy 7 Rebirth.
- Path of Exile 2;
- Steam Deck;
- Helldivers 2;
- Total War: WARHAMMER III;
- Cyberpunk 2077;
- Indiana Jones and the Great Circle;
- Forza Horizon 4;
- It Takes Two;
- Final Fantasy 7 Rebirth;
- Call of Duty.
А где восхваляемый и так высоко оцененный ботами сталкер ?
Его обходит даже Ведьмак с 80% скидкой )
вы не понимаете, это другое :D
Лично я игру отложил пока что и жду патчей, наверное многие так же сделали. Когда выйдет из стадии бета теста, можно начинать проходить.
Какой то эксплоит на сферы нашли, возможно цены вырастут)
Круто, но я все равно пока покупать не буду. Пусть другие потестируют за свой счет, игру пропатчат, допилят баланс, добавят новые классы, сюжетные акты - и можно будет врываться)
обидно когда с завтраков отложить не можешь,да?)
Заходишь в пост про ПоЕ 2- а там самый залайканный коммент от очередного хейтера Сталкера) хосссспаде, да что с вами не так?
Что с лицом, Diablo (аки Blizzard)? Ах, да – всё ещё ударяете им в грязь. Игра ещё и f2p при этом будет. Хоть я не всем выпады GGG одобрял в PoE первом; но, ребята явно от души делают свою игру.
игра потом будет бесплатной?
Не знаю, я хочу купить диаблу 4 на скидках. Говорят она более казуальная чем пое. А мне новичку самое то. Плюс косметика вроде есть крутая.
А что не так, дябло 4 прошёл с удовольствием, даже дошёл потом до истязания, посмотрел пое2, это я точно играть не буду
Примерно пол года обещают, а потом откроют доступ для всех. Только, естественно, эти пол года могут растянуться и на б0льший срок.
Кроме этого, комфортно играть всё равно не получится на бесплатном аккаунте, потому что падает слишком много различных расходников, валюты и ресурсов. Уже ближе к концу сюжетки места будет катастрофически не хватать. Задонатить придётся хоть разок, пусть даже на какой-нибудь набор новичка за 900р. или около того. Получишь 200-300 монет и на распродаже прикупишь себе несколько вкладок. Без них реально тяжело.
*например валюта в инвентаре собирается в стаки по 10-50 шт. (в зависимости от типа), а во вкладке за деньги она будет по 5 000шт. в одной ячейке.
Да – это официальная информация. Сейчас платный ранний доступ: те, кто не хотят ждать. Речь про PoE, если что – а то может не так поняли.