Path of Exile 2 продолжает удерживать лидерство в чарте продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 10 по 17 декабря. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Лидером чарта среди платных игр продолжает оставаться Path of Exile 2, находящаяся в раннем доступе. ARPG от Grinding Gear Games уверенно удерживает первое место благодаря постоянным обновлениям и высокому интересу аудитории.

На второй позиции стабильно остается портативный компьютер от Valve, Steam Deck, который вновь демонстрирует популярность среди игроков благодаря удобству и мощности. Замыкает тройку лидеров Helldivers 2. Кооперативный шутер укрепил свои позиции после недавнего крупного бесплатного обновления, добавившего новую вражескую фракцию.

Indiana Jones and the Great Circle потерял свои позиции, опустившись на шестое место, уступив Total War: WARHAMMER III и Cyberpunk 2077, которые продолжают показывать стабильные продажи.

It Takes Two благодаря внушительной скидке смогла вернуться в топ, заняв восьмую строчку. Также хорошие результаты показывают предзаказы на Final Fantasy 7 Rebirth.