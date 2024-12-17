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Path of Exile 2 06.12.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
8.1 441 оценка

Path of Exile 2 продолжает удерживать лидерство в чарте продаж Steam за прошлую неделю

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 10 по 17 декабря. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Лидером чарта среди платных игр продолжает оставаться Path of Exile 2, находящаяся в раннем доступе. ARPG от Grinding Gear Games уверенно удерживает первое место благодаря постоянным обновлениям и высокому интересу аудитории.

На второй позиции стабильно остается портативный компьютер от Valve, Steam Deck, который вновь демонстрирует популярность среди игроков благодаря удобству и мощности. Замыкает тройку лидеров Helldivers 2. Кооперативный шутер укрепил свои позиции после недавнего крупного бесплатного обновления, добавившего новую вражескую фракцию.

Indiana Jones and the Great Circle потерял свои позиции, опустившись на шестое место, уступив Total War: WARHAMMER III и Cyberpunk 2077, которые продолжают показывать стабильные продажи.

It Takes Two благодаря внушительной скидке смогла вернуться в топ, заняв восьмую строчку. Также хорошие результаты показывают предзаказы на Final Fantasy 7 Rebirth.

  1. Path of Exile 2;
  2. Steam Deck;
  3. Helldivers 2;
  4. Total War: WARHAMMER III;
  5. Cyberpunk 2077;
  6. Indiana Jones and the Great Circle;
  7. Forza Horizon 4;
  8. It Takes Two;
  9. Final Fantasy 7 Rebirth;
  10. Call of Duty.
11
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
muxamor2011

А где восхваляемый и так высоко оцененный ботами сталкер ?

8
DezkQ

Его обходит даже Ведьмак с 80% скидкой )

2
w_temptation

вы не понимаете, это другое :D

0
vegas99

Лично я игру отложил пока что и жду патчей, наверное многие так же сделали. Когда выйдет из стадии бета теста, можно начинать проходить.

0
Niphestotel

Какой то эксплоит на сферы нашли, возможно цены вырастут)

0
AndralStormborn

Круто, но я все равно пока покупать не буду. Пусть другие потестируют за свой счет, игру пропатчат, допилят баланс, добавят новые классы, сюжетные акты - и можно будет врываться)

-1
w_temptation

обидно когда с завтраков отложить не можешь,да?)

0
Alex Row

Заходишь в пост про ПоЕ 2- а там самый залайканный коммент от очередного хейтера Сталкера) хосссспаде, да что с вами не так?

-1
RavinSakara

Что с лицом, Diablo (аки Blizzard)? Ах, да – всё ещё ударяете им в грязь. Игра ещё и f2p при этом будет. Хоть я не всем выпады GGG одобрял в PoE первом; но, ребята явно от души делают свою игру.

-2
delusory

игра потом будет бесплатной?

0
вупсич пупсич

Не знаю, я хочу купить диаблу 4 на скидках. Говорят она более казуальная чем пое. А мне новичку самое то. Плюс косметика вроде есть крутая.

2
Unicorling

А что не так, дябло 4 прошёл с удовольствием, даже дошёл потом до истязания, посмотрел пое2, это я точно играть не буду

2
Axel Denisenko delusory
игра потом будет бесплатной?

Примерно пол года обещают, а потом откроют доступ для всех. Только, естественно, эти пол года могут растянуться и на б0льший срок.

Кроме этого, комфортно играть всё равно не получится на бесплатном аккаунте, потому что падает слишком много различных расходников, валюты и ресурсов. Уже ближе к концу сюжетки места будет катастрофически не хватать. Задонатить придётся хоть разок, пусть даже на какой-нибудь набор новичка за 900р. или около того. Получишь 200-300 монет и на распродаже прикупишь себе несколько вкладок. Без них реально тяжело.

*например валюта в инвентаре собирается в стаки по 10-50 шт. (в зависимости от типа), а во вкладке за деньги она будет по 5 000шт. в одной ячейке.

1
RavinSakara delusory

Да – это официальная информация. Сейчас платный ранний доступ: те, кто не хотят ждать. Речь про PoE, если что – а то может не так поняли.

0