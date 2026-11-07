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Path of Exile 2 06.12.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
8.4 1 194 оценки

Path of Exile 2 пропала из Steam - купить ранний доступ больше нельзя

GRAF_RAGE GRAF_RAGE

Редакция обратила внимание на необычное изменение в Steam: Path of Exile 2 больше нельзя приобрести через страницу игры. Ранее доступ к ролевому экшену продавался в составе платных наборов поддержки, однако теперь соответствующие предложения исчезли.

Официальных сообщений о прекращении продаж от Grinding Gear Games пока не поступало. Поэтому неизвестно, связано ли изменение с техническими работами, подготовкой к полноценному релизу или пересмотром ассортимента наборов поддержки.

Примечательно, что 11 декабря 2026 года Path of Exile 2 должна выйти из раннего доступа и перейти на условно-бесплатную модель распространения. Разработчики ранее предупреждали о скором исчезновении действующих наборов поддержки, которые планировалось заменить новыми. Однако прямой связи между этими планами и пропажей возможности покупки пока не подтверждено.

Сама страница Path of Exile 2 в Steam остаётся доступной. Игрокам, желающим приобрести ранний доступ, остаётся ждать разъяснений разработчиков.

Слухи 2
26
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
Extor Menoger

надули

9
physx0

Умерла

8
DreadfulLiam

Так она 11.12.2026 выходит в полноценный релиз с f2p моделью. Вот и убрали. Раньше платили за ранний доступ

5
wianewa

Ну разрабы не скамят людей за месяц до ф2п релиза

4
qDan

Progrevality. Flawless Victory!

3
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