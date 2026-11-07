Path of Exile 2 пропала из Steam - купить ранний доступ больше нельзя

Редакция обратила внимание на необычное изменение в Steam: Path of Exile 2 больше нельзя приобрести через страницу игры. Ранее доступ к ролевому экшену продавался в составе платных наборов поддержки, однако теперь соответствующие предложения исчезли.
Официальных сообщений о прекращении продаж от Grinding Gear Games пока не поступало. Поэтому неизвестно, связано ли изменение с техническими работами, подготовкой к полноценному релизу или пересмотром ассортимента наборов поддержки.
Примечательно, что 11 декабря 2026 года Path of Exile 2 должна выйти из раннего доступа и перейти на условно-бесплатную модель распространения. Разработчики ранее предупреждали о скором исчезновении действующих наборов поддержки, которые планировалось заменить новыми. Однако прямой связи между этими планами и пропажей возможности покупки пока не подтверждено.
Сама страница Path of Exile 2 в Steam остаётся доступной. Игрокам, желающим приобрести ранний доступ, остаётся ждать разъяснений разработчиков.
надули
Умерла
Так она 11.12.2026 выходит в полноценный релиз с f2p моделью. Вот и убрали. Раньше платили за ранний доступ
Ну разрабы не скамят людей за месяц до ф2п релиза
Progrevality. Flawless Victory!