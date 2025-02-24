Path of Exile 2: тизер новых камней поддержки из обновления 0.2.0

Студия Grinding Gear Games готовит обновление 0.2.0 для Path of Exile 2, релиз которого ожидается примерно через месяц. Разработчики опубликовали геймплейный тизер, демонстрирующий новые камни поддержки.

В обновлении появятся Разлад, Извержение вулкана, Варево, Охлаждение и Сострадание. По словам разработчиков, это лишь часть запланированных нововведений, которые направлены на расширение возможностей умений.

Кроме новых камней поддержки, обновление 0.2.0 принесёт балансные изменения и улучшения игрового процесса. Более подробная информация станет доступна ближе к релизу патча.