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Path of Exile 2 06.12.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
8.5 791 оценка

Path of Exile 2 вновь возглавила чарт продаж Steam за прошлую неделю

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 14 по 21 января 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Path of Exile 2, игра в раннем доступе, по-прежнему занимает первое место, продолжая привлекать внимание поклонников RPG. На втором и третьем местах остаются стабильные EA SPORTS FC 25 и Call of Duty, не теряющие актуальности среди игроков. В то же время Rust удивила резким ростом, поднявшись с 9-го места на 4-е.

В то же время Steam Deck впервые покинул топ-10, опустившись на 14-е место. Кроме того, предзаказы на Sid Meier's Civilization VII, Final Fantasy VII Rebirth и Kingdom Come: Deliverance II, которые на прошлой неделе занимали заметные места в списке, полностью исчезли из топ-100, что может быть связано с изменениями в политике учета доходов от предзаказов.

  1. Path of Exile 2;
  2. EA SPORTS FC 25;
  3. Call of Duty;
  4. Rust;
  5. Helldivers 2;
  6. Tom Clancy's Rainbow Six Siege;
  7. Dead by Daylight;
  8. NBA 2K25;
  9. DYNASTY WARRIORS: ORIGINS;
  10. FINAL FANTASY XIV Online
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Allexandrr

Была б торрент эдишн версия, можно было бы заценить, что за игра, а так как то и пофиг.

-1
N-127

Это насколько надо быть жлобом, чтобы не найти 1к на такую игру, ещё и доступную к покупке в РФ.

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