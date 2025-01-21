Path of Exile 2 вновь возглавила чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 14 по 21 января 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.
Path of Exile 2, игра в раннем доступе, по-прежнему занимает первое место, продолжая привлекать внимание поклонников RPG. На втором и третьем местах остаются стабильные EA SPORTS FC 25 и Call of Duty, не теряющие актуальности среди игроков. В то же время Rust удивила резким ростом, поднявшись с 9-го места на 4-е.
В то же время Steam Deck впервые покинул топ-10, опустившись на 14-е место. Кроме того, предзаказы на Sid Meier's Civilization VII, Final Fantasy VII Rebirth и Kingdom Come: Deliverance II, которые на прошлой неделе занимали заметные места в списке, полностью исчезли из топ-100, что может быть связано с изменениями в политике учета доходов от предзаказов.
- Path of Exile 2;
- EA SPORTS FC 25;
- Call of Duty;
- Rust;
- Helldivers 2;
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege;
- Dead by Daylight;
- NBA 2K25;
- DYNASTY WARRIORS: ORIGINS;
- FINAL FANTASY XIV Online
Была б торрент эдишн версия, можно было бы заценить, что за игра, а так как то и пофиг.
Это насколько надо быть жлобом, чтобы не найти 1к на такую игру, ещё и доступную к покупке в РФ.