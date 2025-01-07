Path of Exile 2 возглавила чарт продаж Steam за прошлую неделю Steam

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 31 декабря 2024 года по 7 января 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Чарт продаж вновь возглавила Path of Exile 2 — продолжение легендарного экшен-RPG продолжает удерживать лидерство уже более месяца, не покидая топ-3 самых продаваемых игр. Вторую строчку занял всё так же популярный портативный компьютер от Valve. Замыкает тройку Helldivers 2, которая благодаря масштабному обновлению в середине декабря уверенно сохраняет позиции в списке лидеров.

В десятке лучших также оказались хиты, которые получили дополнительный интерес на недавней распродаже: Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3, EA Sports FC 25 и Elden Ring.