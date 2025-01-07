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Path of Exile 2 06.12.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
8.4 691 оценка

Path of Exile 2 возглавила чарт продаж Steam за прошлую неделю Steam

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 31 декабря 2024 года по 7 января 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Чарт продаж вновь возглавила Path of Exile 2 — продолжение легендарного экшен-RPG продолжает удерживать лидерство уже более месяца, не покидая топ-3 самых продаваемых игр. Вторую строчку занял всё так же популярный портативный компьютер от Valve. Замыкает тройку Helldivers 2, которая благодаря масштабному обновлению в середине декабря уверенно сохраняет позиции в списке лидеров.

В десятке лучших также оказались хиты, которые получили дополнительный интерес на недавней распродаже: Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3, EA Sports FC 25 и Elden Ring.

  1. Path of Exile 2;
  2. Steam Deck;
  3. Helldivers 2;
  4. Elden Ring;
  5. Baldur's Gate 3;
  6. Cyberpunk 2077;
  7. Grand Theft Auto 5;
  8. Call of Duty;
  9. EA SPORTS FC 25;
  10. Call of Duty: Black Ops 6.
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