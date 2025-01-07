Path of Exile 2 возглавила чарт продаж Steam за прошлую неделю Steam

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 31 декабря 2024 года по 7 января 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.
Чарт продаж вновь возглавила Path of Exile 2 — продолжение легендарного экшен-RPG продолжает удерживать лидерство уже более месяца, не покидая топ-3 самых продаваемых игр. Вторую строчку занял всё так же популярный портативный компьютер от Valve. Замыкает тройку Helldivers 2, которая благодаря масштабному обновлению в середине декабря уверенно сохраняет позиции в списке лидеров.
В десятке лучших также оказались хиты, которые получили дополнительный интерес на недавней распродаже: Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3, EA Sports FC 25 и Elden Ring.
- Path of Exile 2;
- Steam Deck;
- Helldivers 2;
- Elden Ring;
- Baldur's Gate 3;
- Cyberpunk 2077;
- Grand Theft Auto 5;
- Call of Duty;
- EA SPORTS FC 25;
- Call of Duty: Black Ops 6.