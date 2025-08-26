Path of Exile 2 впервые станет бесплатной: три дня открытого доступа

Path of Exile 2 считается F2P-игрой, но пока доступна лишь в раннем доступе — для входа требуется купить набор поддержки. Однако уже совсем скоро появится шанс опробовать игру бесплатно.

С 29 августа по 1 сентября проект станет временно открытым для всех. В честь выхода обновления «Третий эдикт», запланированного на следующую пятницу, разработчики устроят первые бесплатные выходные на всех платформах.

Игрокам откроется весь доступный на данный момент контент, включая новое дополнение. Ограничений на прокачку не будет, а весь полученный прогресс сохранится на аккаунте.

По завершении акции приключение можно будет продолжить, оформив ранний доступ или дождавшись полноценного релиза, когда Path of Exile 2 станет бесплатной для всех.