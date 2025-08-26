Path of Exile 2 впервые станет бесплатной: три дня открытого доступа

Path of Exile 2 считается F2P-игрой, но пока доступна лишь в раннем доступе — для входа требуется купить набор поддержки. Однако уже совсем скоро появится шанс опробовать игру бесплатно.
С 29 августа по 1 сентября проект станет временно открытым для всех. В честь выхода обновления «Третий эдикт», запланированного на следующую пятницу, разработчики устроят первые бесплатные выходные на всех платформах.
Игрокам откроется весь доступный на данный момент контент, включая новое дополнение. Ограничений на прокачку не будет, а весь полученный прогресс сохранится на аккаунте.
По завершении акции приключение можно будет продолжить, оформив ранний доступ или дождавшись полноценного релиза, когда Path of Exile 2 станет бесплатной для всех.
Я думал это гг уже год как бесплатно. купил еще на рнед в надежде что это будет рпг с прикольной прокачкой но тут от начала и до конца 2 кнопки Любым из классов.
Да этих клоунов жаба задавила и по этому она все еще платная ))
Хоть попробовать можно будет, а то после Д4 впадлу покупать неглядя.
у меня друг купил на xbox, но я не могу поиграть почему то, у нас профиля повязаны в семью
она и в стиме не раздаётся по семейному доступу. у неё даже на страничке это написано
ни разу не видел таких надписей, спасибо за дополнение, а зачем так сделали? на моей памяти это единственная игра с таким жётским локом? тем более будет бесплатной, что за агрессивный маркетинг? типа продать максимально много ранних доступов? так для этого хотя бы пробник надо сделать, на консолях нет рефанда простого
Ееее на старте лиги можно не играть) всё нахрен упадет)