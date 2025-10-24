Path of Exile 2 выйдет не раньше 2026 года

С момента выхода Path of Exile 2 в раннем доступе прошло почти двенадцать месяцев, и страница игры в Steam всё ещё далека от идеала. Когда проект только стартовал, Grinding Gear Games обещали закончить разработку за полгода, но срок оказался слишком оптимистичным: значительная часть обещанных функций, включая новые акты и классы, всё ещё не реализована.
Даже директор игры Джонатан Роджерс, который весной уверял, что «разработка идёт по плану», к осени признал, что релиз в 2024 году невозможен. После серии мощных DDoS-атак в августе он сообщил Eurogamer, что команде потребуется гораздо больше времени. Сейчас уже очевидно: финальная версия Path of Exile 2 появится не раньше 2026 года.
Эту дату подтвердил со-директор студии Марк Робертс в свежем интервью PC Gamer. По его словам, он будет «очень удивлён», если игра не выйдет к этому сроку:
«Мы не планировали оставаться в раннем доступе так долго. Но сейчас понимаем, что пора двигаться вперёд. Мы хотим завершить проект и представить его в максимально качественном виде».
Робертс объяснил затяжку непредвиденными обстоятельствами — от технических атак до необходимости исправлять ошибки неудачного патча Dawn of the Hunt. Как только команда начала активно реагировать на запросы игроков, внимание к кампании и новым классам временно отошло на второй план.
Серьёзные изменения коснулись эндгейма. После завершения кампании игроки получают доступ к бесконечной карте подземелий, но первые версии этой системы вызвали недовольство — комьюнити жаловалось на чрезмерно долгий поиск редких башен с ценными наградами. GGG уже выпустила патч, упростивший прогрессию, а в декабре готовит полную переработку эндгейма.
Несмотря на трудности, студия не прекращает поддержку первой Path of Exile. В ближайшее время оригинал получит крупнейшее обновление за двенадцать лет, включая масштабную переработку посткампании.
Дадада, непредвиденные обстоятельства. Никак не доение игроков волне хайпа, он же бэта-тест за бабки. Вообще нет. Нененеен. Это всё кибер-атаки, "ашипки" и другие разные надума...ой, проблемы.
За покупку «бета теста» ты получаешь монеты на которые можешь расширить свои ящик для предметов, что в случае когда игра релизнется тебе полюбому придеться задонатить, чтобы играть с комфортом и торговать с другими людьми. Так что если ты покупаешь это не игру, а донатишь тупо в монеты, а за это получаешь ранний доступ.
А так да согласен, что разрабы наобещали всего, но изза хайпа решили растянуть разработку, да и я думаю если бы не первая пое то может и было бы все быстрее, а так разрабы с одной пое на другую прыгают, и не успевают изза этого я думаю тоже.
это пое, а не азиатская гача. какое доение игроков если механики пей то вин отсутсвуют как таковые? реальные непредвиденные обстоятельства это то, что разрабы сделали целую гору всего того, что понравилось только им самим, но отпугнуло игроков. и сейчас разрабы патч за патчем делают игру привлекательной для игроков.
Да, наконец то новость выпустили.