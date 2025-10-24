Path of Exile 2 выйдет не раньше 2026 года

С момента выхода Path of Exile 2 в раннем доступе прошло почти двенадцать месяцев, и страница игры в Steam всё ещё далека от идеала. Когда проект только стартовал, Grinding Gear Games обещали закончить разработку за полгода, но срок оказался слишком оптимистичным: значительная часть обещанных функций, включая новые акты и классы, всё ещё не реализована.

Даже директор игры Джонатан Роджерс, который весной уверял, что «разработка идёт по плану», к осени признал, что релиз в 2024 году невозможен. После серии мощных DDoS-атак в августе он сообщил Eurogamer, что команде потребуется гораздо больше времени. Сейчас уже очевидно: финальная версия Path of Exile 2 появится не раньше 2026 года.

Эту дату подтвердил со-директор студии Марк Робертс в свежем интервью PC Gamer. По его словам, он будет «очень удивлён», если игра не выйдет к этому сроку:

«Мы не планировали оставаться в раннем доступе так долго. Но сейчас понимаем, что пора двигаться вперёд. Мы хотим завершить проект и представить его в максимально качественном виде».

Робертс объяснил затяжку непредвиденными обстоятельствами — от технических атак до необходимости исправлять ошибки неудачного патча Dawn of the Hunt. Как только команда начала активно реагировать на запросы игроков, внимание к кампании и новым классам временно отошло на второй план.

Серьёзные изменения коснулись эндгейма. После завершения кампании игроки получают доступ к бесконечной карте подземелий, но первые версии этой системы вызвали недовольство — комьюнити жаловалось на чрезмерно долгий поиск редких башен с ценными наградами. GGG уже выпустила патч, упростивший прогрессию, а в декабре готовит полную переработку эндгейма.

Несмотря на трудности, студия не прекращает поддержку первой Path of Exile. В ближайшее время оригинал получит крупнейшее обновление за двенадцать лет, включая масштабную переработку посткампании.