Path of Exile и Path of Exile 2 получили более 60 косметических предметов из загадочного ящика друидов

Разработчики Path of Exile и Path of Exile 2 расширили ассортимент внутриигровых магазинов, перенесев туда содержимое Last of the Druids Mystery Box. Игрокам стали доступны десятки косметических предметов, которые раньше можно было получить только из загадочного ящика.

Всего в продажу поступило более 60 вариантов кастомизации. В набор вошли комплекты брони, порталы, эффекты повышения уровня и другие косметические элементы, позволяющие изменить внешний вид Изгнанника. На игровой процесс эти предметы не влияют и предназначены исключительно для персонализации персонажа.

Главное изменение заключается в способе получения косметики. Ранее игрокам приходилось открывать Last of the Druids Mystery Box и полагаться на случайность, чтобы получить интересующий предмет. Теперь понравившиеся элементы можно выбирать непосредственно в магазине, не рискуя несколько раз получить ненужную косметику.

Таким образом, перенос содержимого загадочного ящика в обычный ассортимент фактически делает коллекцию значительно удобнее для тех, кто охотился за конкретными предметами. Вместо случайного набора игроки получили возможность самостоятельно решить, какие элементы действительно стоит добавить в свою коллекцию.

Новые микротранзакции уже появились в магазинах обеих Path of Exile.