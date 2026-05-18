PoE 2 станет понятнее Diablo 4: в Path of Exile 2 встроят руководства по билдам

Path of Exile всегда пугала новичков своими масштабами. Хотя кого мы обманываем? Огромное древо пассивных навыков на тысячи узлов и переусложненный крафт вызывали ужас даже у матерых фанатов RPG. Но патч 0.5 в корне меняет положение дел.

Теперь вы сможете загрузить готовый билд от опытных игроков прямо в интерфейс. Игра сама подсветит нужную дорогу в древе талантов, а также разложит по приоритету камни умений и поддержки в отдельной вкладке. Причем эти советы будут динамически меняться по мере роста уровня персонажа.

Это огромный плюс для тех, кто устал держать открытыми 3 вкладки в браузере и постоянно переключаться на сторонние утилиты вроде Path of Building. К слову, создатели PoB уже подтвердили, что добавят интеграцию с новой функцией еще до официального старта лиги.

«Это замечательная функция. Мы добавим ее в Path of Building с обновлением перед запуском лиги», — пишет LocalIdentity — разработчик Path of Building.

На этом фоне PoE 2 вырывается вперед даже в сравнении с Diablo 4. Если базовые навыки в игре от Blizzard понятны, то прокачка досок Парагона на поздних этапах быстро превращается в хаотичную простыню из цифр, где без подсказок из Сети все равно не обойтись.

Остальные сложные механики разработчики тоже делают понятнее. По словам гейм-директора Джонатана Роджерса, высокоуровневый контент в обновлении разбили по четким зонам и добавили к ним обучающие квесты. Благодаря этому эндгейм ощущается как логичное продолжение сюжета, где цели всегда ясны.

Крафт тоже структурировали: добычу определенных материалов жестко привязали к конкретным режимам. Если вашему персонажу нужны хорошие самоцветы, вы целенаправленно отправляетесь в Делириум. Такое разделение защищает от переизбытка информации и позволяет осваивать игру постепенно. С подобными нововведениями Path of Exile 2 выглядит максимально дружелюбно к аудитории, планомерно двигаясь к полноценному релизу в конце 2026 года.

Что думаете о таком обновлении? Рады ли вы, что PoE 2 станет понятней для простых смертных? Или же Grinding Gear Games оказуалились и предали своих хардкорных фанатов, дабы догнать конкурентов из Blizzard? Делитесь своими мыслями в комментариях!