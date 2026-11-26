Долгие вступления, рассказы о достижениях студии и попытки сохранить главный сюрприз до финала — не лучший способ заинтересовать аудиторию игровой презентацией. Так считает Джонатан Роджерс, руководитель Grinding Gear Games и один из авторов Path of Exile 2. Во время выступления на конференции DevGAMM он раскритиковал подход Blizzard к трансляциям и поделился советами, как разработчикам стоит представлять свои проекты.

Роджерс признался, что видел немало неудачных презентаций, и отдельно обратился к Blizzard. По его мнению, зрители приходят на подобные мероприятия прежде всего ради самой игры, поэтому разработчикам следует как можно быстрее переходить к демонстрации игрового процесса.

«Переходите наконец к чёртовому геймплею. Никому не интересна ваша история жизни, история игры, то, как вы чествуете своё сообщество, и ничего из этого».

Не понравилась ему и привычка приберегать самое интересное до последних минут. Роджерс вспомнил знаменитый приём Стива Джобса One More Thing, когда после основной части презентации тот неожиданно представлял ещё одну важную новинку. По мнению разработчика, игровым компаниям не стоит копировать эту стратегию: лучше начинать с наиболее впечатляющего материала, чтобы сразу захватить внимание аудитории.

Всего Роджерс выделил шесть принципов хорошей презентации. Помимо раннего показа геймплея и отказа от отложенных сюрпризов, он посоветовал правильно передавать впечатления от игры, выстраивать демонстрацию как обучающий процесс и не бояться спойлеров. При этом длинные трансляции сами по себе не являются проблемой, если зрителям действительно интересно смотреть на происходящее.

Во время того же выступления руководитель Grinding Gear Games поделился статистикой Path of Exile 2 в Steam. По его словам, игру опробовали почти 5,93 млн человек, а среднее время игрового процесса достигло 172 часов. Последнюю цифру особенно приятно видеть разработчикам: она говорит о том, что значительная часть аудитории проводит в проекте немало времени. Впрочем, количество игроков не следует путать с числом проданных копий.