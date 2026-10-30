Представлен свежий тизер Path of Exile 2 к грядущему релизу 11 декабря

Grinding Gear Games представила тизер полноценного релиза Path of Exile 2 — условно-бесплатной action RPG с мрачным мотивом цены судьбы, версией 1.0 и грядущими подробностями обновления.

Ролик посвящён переходу игры к полному запуску: детали содержимого версии 1.0 раскроют 6 ноября в 12:30 по тихоокеанскому времени.

Path of Exile 2 поддерживает кроссплатформенную игру и сохранения, а также сетевые сражения для группы до шести игроков.

Полная версия выйдет 11 декабря 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.