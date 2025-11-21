Прорыв природы: Path of Exile 2 наконец-то получит долгожданный класс друида с крупным обновлением в декабре

Path of Exile 2 не выйдет в релиз до конца года, однако декабрьское обновление обещает стать одним из самых значимых за всё время раннего доступа. 12 декабря в игру прибудет класс, которого фанаты добивались с первого дня — друид. Обновление получило символичное название The Last of the Druids и расширит список доступных архетипов до восьми, добавив уникальный набор умений и механик.

Как и положено в PoE, часть новых способностей будет доступна всем, но лишь друиды смогут мгновенно превращаться в медведя или другие формы, комбинируя магию стихий и грубую силу. Первое представление класса состоялось ещё два года назад, однако с тех пор он так и не появлялся даже в раннем доступе — пока не настал его час. Теперь игроки, наконец, увидят полноценную реализацию культовой фэнтезийной концепции: удары молний, изрыгающаяся из земли лава, а затем — превращение в гигантского зверя, кромсающего орды врагов.

С тех пор игра заметно ускорилась, поэтому можно ожидать, что современные версии способностей сделают друида ещё динамичнее. Разработчики обещают новые умения и дополнительные звериные формы, а также крупную переработку эндгейма, чтобы у игроков было больше занятий после завершения кампании.

Как и прежде, в первые выходные после выхода обновления PoE 2 будет доступна всем бесплатно. Учитывая впечатляющую атмосферу, необычные боссы и обновлённый четвёртый акт, пропускать это событие фанатам ARPG точно не стоит. Grinding Gear Games раскроет оставшиеся детали 4 декабря — и есть ощущение, что это только начало большой трансформации игры.