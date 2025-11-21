Прорыв природы: Path of Exile 2 наконец-то получит долгожданный класс друида с крупным обновлением в декабре

Path of Exile 2 не выйдет в релиз до конца года, однако декабрьское обновление обещает стать одним из самых значимых за всё время раннего доступа. 12 декабря в игру прибудет класс, которого фанаты добивались с первого дня — друид. Обновление получило символичное название The Last of the Druids и расширит список доступных архетипов до восьми, добавив уникальный набор умений и механик.
Как и положено в PoE, часть новых способностей будет доступна всем, но лишь друиды смогут мгновенно превращаться в медведя или другие формы, комбинируя магию стихий и грубую силу. Первое представление класса состоялось ещё два года назад, однако с тех пор он так и не появлялся даже в раннем доступе — пока не настал его час. Теперь игроки, наконец, увидят полноценную реализацию культовой фэнтезийной концепции: удары молний, изрыгающаяся из земли лава, а затем — превращение в гигантского зверя, кромсающего орды врагов.
С тех пор игра заметно ускорилась, поэтому можно ожидать, что современные версии способностей сделают друида ещё динамичнее. Разработчики обещают новые умения и дополнительные звериные формы, а также крупную переработку эндгейма, чтобы у игроков было больше занятий после завершения кампании.
Как и прежде, в первые выходные после выхода обновления PoE 2 будет доступна всем бесплатно. Учитывая впечатляющую атмосферу, необычные боссы и обновлённый четвёртый акт, пропускать это событие фанатам ARPG точно не стоит. Grinding Gear Games раскроет оставшиеся детали 4 декабря — и есть ощущение, что это только начало большой трансформации игры.
эмм этот друид ведь будет отличаться от балдурского да?
Логичнее было бы спросить, похож ли на друля из дьяблы. Балда, это медведосыч)
Странный вопрос. Будет, это всё-таки экшен рпг, а не тактическая
логичнее но скучнее))