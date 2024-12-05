Раскрыты время предварительной загрузки и релиза Path of Exile 2 в раннем доступе

Поскольку Path of Exile 2 наконец-то выходит в ранний доступ завтра, Grinding Gear Games подтвердила время предварительной загрузки и релиза. Отдельный клиент для ПК будет доступен для загрузки завтра, 6 декабря, в 04:00 МСК.
Хотя он будет доступен на официальном сайте, игроки на ПК также могут загрузить клиент через торрент. Что касается других платформ, игроки на Xbox Series X/S могут предварительно загрузить его уже сейчас. Игроки PS5 должны подождать 24 часа до раннего доступа и приобрести один из наборов основателя, чтобы начать загрузку. Нет никаких обновлений о предварительной загрузке для Steam, поэтому следите за дальнейшими подробностями.
Path of Exile 2 выходит в ранний доступ 6 декабря для всех платформ в 22:00 МСК. В ней будут представлены три акта из кампании, шесть классов (каждый с двумя вознесениями), 50 боссов и новый Атлас миров в эндгейме.
Вечером даже и не стоит пытаться заходить, сервера будут в ауте. Лучше лечь пораньше, спокойно встать в 7-8 утра и начать играть.
Они тестировали стабильность серверов на 1.6кк ботов. Рассчитывают на стабиальность до 2кк онлайна.
Ну старт лиги это самое лучшее в пое круто когда ты проходишь первый акт а там уже игру прошли
че ты несешь? Откуда у тебя инфа про 2 ляма? Пруфлинк в студию с меткой, где сказано 2 ляма. Вообще нигде ни слова не было о двух лямов, а я смотрел все видео и стримы с главн. директором (Джонатан Роджер). Да, тесты на 1.6 лям были, но они ПРОВАЛИЛИСЬ. И 1.6 лям синт. ботов - это не то же самое что 1.6 лям реальных человек. Сервера рассчитаны на 1 лям. Если будет больше ляма человек играть, можно выключать игру.
Неплохая попытка бро, снизить количество людей онлайн в час релиза
Попробуй посмотреть ещё раз.
работу что ли прогулять..)
Так, мне дали два ключа для Epic и Steam. Активировать можно какой-то один? // Marcus Fenix
Эти ключи лишь для того, чтобы игра появилась в библиотеке.
Продай мне один)
Игра у тебя на привязанном аккаунте, ключи дают игру в библиотеку, т.е если отвязать акк и привязать к другому стиму на этом будете просто возможность видеть игру в библиотеке, а на том ты играть не можешь, т.к придется просить ещё один ключ для Стима у поддержки)
Ключи открывают игру в библиотеке магазина, сама игра на отдельном акке, который ты регаешь на сайте.
Для игры такого масштаба 1,5к это копейки я за старфилд лох отдал 6 и ничего там нет интересного
Ты купил игру без денуво? Зачем?
он же написал, что он лох
Знаешь, купить шедевры вроде ведьмака или 2077 по скидону норм, купит игру которую не продают в РФ за большую цену, да и ещё которая есть в ГП
.
Русский будет на запуск раннего доступа?
А шо так поздно ?
2 часа дня же, ты о чем7
Должны под СНГ регион по времени подстраиваться?
Обязаны!
Сам то понял, что родил? У СНГ-стран часовые пояса от UTC+1 до UTC+12.
Клиент Через торрент....)
а так можно? думаю там как дьабла 4 будет только онлайн
И что тебя удивляет? Они постоянно дают предзагрузку основных файлов игры через торент, если кому-то так удобнее и быстрее скачать.
ну кстати да в некоторые лаунчеры через торрент качают
Ну, удачи им. Жду полноценного релиза, что бы и первую переиграть.
Первая часть никуда не девается. Для какой цели ждать релиз пое2, который будет через 6-12 месяцев, чтобы поиграть в 1?
Что бы сразу пройти обе.
Смысл диаблоида не в прохождении актов.
Ну а мне нужно именно прохождение актов, мне пофиг что там за смысл для других.
Это не сюжетная игра. Смысл актов чтобы прокачаться до 65-68 уровня. Основная игра начинается после 90-95 уровня.
Странно...Вчера вечером предзагрузились ПоЕ-2 и Индиана Джонс в СТИМе = висят плашки дозагрузки "...игра ещё не вышла..."
Подожду полноценного выхода. А тестеры пусть сами тестят за 2 рубля.
ПоЕ, Дябла, ГримДавн и прочие иже с ними это не про проходить, вот ваще не про проходить. И ранний там не ранний, ваще не как не роляет, они каждый сезон\лигу меняются чутли не полностью
Ну не за 2к а за 1,5к рубля
А за что чела заминусили? Ранний доступ это же отбитых фанов(как я) которые будут терпеть баги, краши и "великолепный" баланс... Смысл новым игрокам заходить сейчас нет вообще.
Самый сложный диаблоид, зайдя сейчас будешь получать контент постепенно, разберёшься в игре, зайдя на релизе столько всего вывалился, что уйдешь из игры сразу, ну и если будешь играть серьезно, то будешь покупать монеты, что бы купить вкладки, да вкладки обязательно покупать, если ты не чисто акты пробежать, стоимость монет равно стоимости наборов в которые входят так же монеты, т.ч заносить деньги будут все, сейчас или на релизе, разницы нет)