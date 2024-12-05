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Path of Exile 2 06.12.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
7.6 237 оценок

Раскрыты время предварительной загрузки и релиза Path of Exile 2 в раннем доступе

monk70
Новости

Поскольку Path of Exile 2 наконец-то выходит в ранний доступ завтра, Grinding Gear Games подтвердила время предварительной загрузки и релиза. Отдельный клиент для ПК будет доступен для загрузки завтра, 6 декабря, в 04:00 МСК.

Хотя он будет доступен на официальном сайте, игроки на ПК также могут загрузить клиент через торрент. Что касается других платформ, игроки на Xbox Series X/S могут предварительно загрузить его уже сейчас. Игроки PS5 должны подождать 24 часа до раннего доступа и приобрести один из наборов основателя, чтобы начать загрузку. Нет никаких обновлений о предварительной загрузке для Steam, поэтому следите за дальнейшими подробностями.

Path of Exile 2 выходит в ранний доступ 6 декабря для всех платформ в 22:00 МСК. В ней будут представлены три акта из кампании, шесть классов (каждый с двумя вознесениями), 50 боссов и новый Атлас миров в эндгейме.

27
40
Комментарии: 40
Ваш комментарий
Axel Denisenko

Вечером даже и не стоит пытаться заходить, сервера будут в ауте. Лучше лечь пораньше, спокойно встать в 7-8 утра и начать играть.

8
wianewa

Они тестировали стабильность серверов на 1.6кк ботов. Рассчитывают на стабиальность до 2кк онлайна.

-2
Animi sikem

Ну старт лиги это самое лучшее в пое круто когда ты проходишь первый акт а там уже игру прошли

0
The Great Troll wianewa

че ты несешь? Откуда у тебя инфа про 2 ляма? Пруфлинк в студию с меткой, где сказано 2 ляма. Вообще нигде ни слова не было о двух лямов, а я смотрел все видео и стримы с главн. директором (Джонатан Роджер). Да, тесты на 1.6 лям были, но они ПРОВАЛИЛИСЬ. И 1.6 лям синт. ботов - это не то же самое что 1.6 лям реальных человек. Сервера рассчитаны на 1 лям. Если будет больше ляма человек играть, можно выключать игру.

1
GlamorousHeywood

Неплохая попытка бро, снизить количество людей онлайн в час релиза

0
wianewa The Great Troll

Попробуй посмотреть ещё раз.

0
Stigma96

работу что ли прогулять..)

2
Пользователь ВКонтакте

Так, мне дали два ключа для Epic и Steam. Активировать можно какой-то один? // Marcus Fenix

0
wianewa

Эти ключи лишь для того, чтобы игра появилась в библиотеке.

0
Лицо со шрамом

Продай мне один)

0
Niphestotel

Игра у тебя на привязанном аккаунте, ключи дают игру в библиотеку, т.е если отвязать акк и привязать к другому стиму на этом будете просто возможность видеть игру в библиотеке, а на том ты играть не можешь, т.к придется просить ещё один ключ для Стима у поддержки)

0
Niphestotel Лицо со шрамом

Ключи открывают игру в библиотеке магазина, сама игра на отдельном акке, который ты регаешь на сайте.

0
FrankPank

Для игры такого масштаба 1,5к это копейки я за старфилд лох отдал 6 и ничего там нет интересного

0
Niphestotel

Ты купил игру без денуво? Зачем?

0
Антон Шуршинов Niphestotel

он же написал, что он лох

0
Niphestotel Антон Шуршинов

Знаешь, купить шедевры вроде ведьмака или 2077 по скидону норм, купит игру которую не продают в РФ за большую цену, да и ещё которая есть в ГП

.

0
Art Borsic

Русский будет на запуск раннего доступа?

0
DezkQ

А шо так поздно ?

-1
Alex40001

2 часа дня же, ты о чем7

-1
DezkQ Alex40001
Path of Exile 2 выходит в ранний доступ 6 декабря для всех платформ в 22:00 МСК
0
wianewa DezkQ

Должны под СНГ регион по времени подстраиваться?

-3
DezkQ wianewa

Обязаны!

0
Dugran wianewa

Сам то понял, что родил? У СНГ-стран часовые пояса от UTC+1 до UTC+12.

0
жифорсник

Клиент Через торрент....)

-2
Alex40001

а так можно? думаю там как дьабла 4 будет только онлайн

-2
wianewa

И что тебя удивляет? Они постоянно дают предзагрузку основных файлов игры через торент, если кому-то так удобнее и быстрее скачать.

1
Alex40001 wianewa

ну кстати да в некоторые лаунчеры через торрент качают

0
Кей Овальд

Ну, удачи им. Жду полноценного релиза, что бы и первую переиграть.

-4
wianewa

Первая часть никуда не девается. Для какой цели ждать релиз пое2, который будет через 6-12 месяцев, чтобы поиграть в 1?

0
Кей Овальд wianewa

Что бы сразу пройти обе.

-5
wianewa Кей Овальд

Смысл диаблоида не в прохождении актов.

1
Кей Овальд wianewa

Ну а мне нужно именно прохождение актов, мне пофиг что там за смысл для других.

0
wianewa Кей Овальд

Это не сюжетная игра. Смысл актов чтобы прокачаться до 65-68 уровня. Основная игра начинается после 90-95 уровня.

0
BaldursG

Странно...Вчера вечером предзагрузились ПоЕ-2 и Индиана Джонс в СТИМе = висят плашки дозагрузки "...игра ещё не вышла..."

-6
Raphtallia

Подожду полноценного выхода. А тестеры пусть сами тестят за 2 рубля.

-7
DezkQ

ПоЕ, Дябла, ГримДавн и прочие иже с ними это не про проходить, вот ваще не про проходить. И ранний там не ранний, ваще не как не роляет, они каждый сезон\лигу меняются чутли не полностью

1
TovarishMauser

Ну не за 2к а за 1,5к рубля

А за что чела заминусили? Ранний доступ это же отбитых фанов(как я) которые будут терпеть баги, краши и "великолепный" баланс... Смысл новым игрокам заходить сейчас нет вообще.

3
Niphestotel TovarishMauser

Самый сложный диаблоид, зайдя сейчас будешь получать контент постепенно, разберёшься в игре, зайдя на релизе столько всего вывалился, что уйдешь из игры сразу, ну и если будешь играть серьезно, то будешь покупать монеты, что бы купить вкладки, да вкладки обязательно покупать, если ты не чисто акты пробежать, стоимость монет равно стоимости наборов в которые входят так же монеты, т.ч заносить деньги будут все, сейчас или на релизе, разницы нет)

1