Раскрыты время предварительной загрузки и релиза Path of Exile 2 в раннем доступе

Поскольку Path of Exile 2 наконец-то выходит в ранний доступ завтра, Grinding Gear Games подтвердила время предварительной загрузки и релиза. Отдельный клиент для ПК будет доступен для загрузки завтра, 6 декабря, в 04:00 МСК.

Хотя он будет доступен на официальном сайте, игроки на ПК также могут загрузить клиент через торрент. Что касается других платформ, игроки на Xbox Series X/S могут предварительно загрузить его уже сейчас. Игроки PS5 должны подождать 24 часа до раннего доступа и приобрести один из наборов основателя, чтобы начать загрузку. Нет никаких обновлений о предварительной загрузке для Steam, поэтому следите за дальнейшими подробностями.

Path of Exile 2 выходит в ранний доступ 6 декабря для всех платформ в 22:00 МСК. В ней будут представлены три акта из кампании, шесть классов (каждый с двумя вознесениями), 50 боссов и новый Атлас миров в эндгейме.