Разработчики Path of Exile 2 наконец-то раскрыли, сколько будет стоить игра в раннем доступе

В следующем месяце, 6 декабря, наконец-то выйдет.Path of Exile 2. Долгожданное продолжение стартует как платная игра в раннем доступе, пока в конечном итоге не перейдёт на ту же модель free-to-play, что и оригинал. Разработчик Grinding Gear Games не разглашает подробности запуска, но вчера он подтвердил, сколько будет стоить ранний доступ, в сообщении на X.

В отличие от наших обычных уровней основных пакетов поддержки, пакеты раннего доступа будут начинаться с 30 долларов США.

Пакеты поддержки для PoE обычно начинаются с 60 долларов и включают в себя кучу косметических предметов и валюту магазина. Студия снизила цену вдвое за ключ к раннему доступу PoE 2, как и в случае с ранним доступом к недавним расширениям PoE 1. Однако мы не узнаем, что ещё включено в пакеты раннего доступа, пока GGG не раскроет все подробности на стриме в этот четверг.

Хотя PoE 2 будет отдельной игрой, все ваши косметические предметы и валюта магазина будут перенесены из PoE 1. Этот процесс оказался настолько сложным, что стал главной причиной того, что разработчик отложил релиз раннего доступа с ноября на 6 декабря.