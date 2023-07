Разработчики Path of Exile 2 объяснили причины сделать игру отдельным релизом ©

Когда четыре года назад была анонсирована Path of Exile 2, она должна была расширить и превзойти Path of Exile 1. Кампания исходной ролевой игры все еще должна была быть играбельной, но преобразование PoE в Path of Exile 2 добавило бы новую кампанию и изменило концовку — вроде того, как Overwatch 2 заменила Overwatch. Что ж, времена меняются.

Во время основного доклада ExileCon в этом году разработчик Grinding Gear Games сообщил, что передумал, и Path of Exile 2 теперь будет отдельной игрой, работающей в собственном клиенте.

«Масштаб PoE2 продолжает расти и расти с момента объявления в 2019 году», — сказал соучредитель Grinding Gear Games Джонатан Роджерс. «На данный момент сиквел добавляет шесть новых классов, 36 классов восхождения, 600 новых монстров, 100 боссов, 240 активных умений, 1500 пассивных умений, новую механику и многое другое. Эта штука просто чертовски огромна. Был момент, когда мы поняли, что наш план по замене PoE1 на PoE2, по сути, будет заключаться в том, чтобы избавиться от игры, которую люди любят без особой причины. Поэтому мы приняли решение: Path of Exile 1 и 2 будут отдельными, со своими собственная механиками, балансом, эндгеймом и лигами».

Однако две игры не будут полностью изолированы друг от друга. Роджерс добавил, что внутриигровые покупки будут доступны в обеих играх, за исключением несовместимых, и пообещал, что так будет до тех пор, пока игры существуют.

«Все, что вы когда-либо покупали или купите в будущем, можно будет использовать в обеих играх, если только это не связано с контентом одной из них», — сказал Роджерс. «Вы не можете превратиться в медведя в PoE1, поэтому рескин вашего медвежьего облика не сработает. Но вы абсолютно можете экипировать потрясающий скин меча, который у вас есть, и использовать все свои сундуки».

В конце презентации Роджерс сообщил немного разочаровывающую новость о том, что бета-тестирование Path of Exile 2 начнется только через год, 7 июня 2024 года.

«Path of Exile 2 ждали долго, и мы невероятно рады тому, что близка финишная черта, но мы еще не совсем там», — сказал он. «Мы полны решимости не торопиться с этим и убедиться, что все сделано правильно. Тем временем для PoE1 еще многое предстоит».