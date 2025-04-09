Разработчики Path of Exile 2 признали проблемный запуск обновления "Dawn of the Hunt" и намерены это исправить

На прошлой неделе состоялся запуск крупного апдейта для Path of Exile 2 под названием "Dawn of the Hunt", который, несмотря на большие ожидания игроков, вызвал большие разочарования из-за технических проблем и не самых удачных игровых решений. Игроки столкнулись с вылетами, плохой производительностью, дисконнектами и прочими неприятностями.
Разработчики из Grinding Gear Games (GGG) не остались в стороне: они признали ошибки и пообещали быстрые исправления, чтобы вернуть доверие игроков. Один из игроков пошутил в сообществе: Я потратил больше времени на борьбу с багами, чем с боссами. Команда пообещала пересмотреть подход к дизайну уровней и геймплею.
GGG уже анонсировала конкретные шаги, опубликовав описание патч-ноута. Как отмечают разработчики, обновления выйдут в ближайшее время, и они учтут отзывы сообщества.
Сезон 2: Не удалось подключиться к области
Игра ещё не вышла а уже аддоны выходят
Во время беты ПоЕ1 вышло лиг 4-5. Текущая "лига" такой же микроаддон, как и тогда, т.к. берет всё готовое из лиги Сентинелей. Так что..просто держу в курсе.
вот такая от них последняя новость) 50 монеток за штуку просят это 233 руб. вот и думойте
Если запуск не проблемный, то это уже не GGG.
клоуны зажравшиеся
На моей памяти это худший старт за все время, сколько я гамаю в пое