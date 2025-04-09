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Path of Exile 2 06.12.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
8.5 962 оценки

Разработчики Path of Exile 2 признали проблемный запуск обновления "Dawn of the Hunt" и намерены это исправить

Solstice Solstice

На прошлой неделе состоялся запуск крупного апдейта для Path of Exile 2 под названием "Dawn of the Hunt", который, несмотря на большие ожидания игроков, вызвал большие разочарования из-за технических проблем и не самых удачных игровых решений. Игроки столкнулись с вылетами, плохой производительностью, дисконнектами и прочими неприятностями.

Разработчики из Grinding Gear Games (GGG) не остались в стороне: они признали ошибки и пообещали быстрые исправления, чтобы вернуть доверие игроков. Один из игроков пошутил в сообществе: Я потратил больше времени на борьбу с багами, чем с боссами. Команда пообещала пересмотреть подход к дизайну уровней и геймплею.

GGG уже анонсировала конкретные шаги, опубликовав описание патч-ноута. Как отмечают разработчики, обновления выйдут в ближайшее время, и они учтут отзывы сообщества.

-5
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
RestlinM

Сезон 2: Не удалось подключиться к области

4
Unicorling

Игра ещё не вышла а уже аддоны выходят

0
Necrowill

Во время беты ПоЕ1 вышло лиг 4-5. Текущая "лига" такой же микроаддон, как и тогда, т.к. берет всё готовое из лиги Сентинелей. Так что..просто держу в курсе.

1
sorobar
There are 55 microtransactions (including variations) that you can find in the Dawn of the Hunt Mystery Box.

вот такая от них последняя новость) 50 монеток за штуку просят это 233 руб. вот и думойте

0
AT_Sagor

Если запуск не проблемный, то это уже не GGG.

0
Dellinger

клоуны зажравшиеся

0
Alex Row

На моей памяти это худший старт за все время, сколько я гамаю в пое

0