Разработчики Path of Exile 2 признали проблемный запуск обновления "Dawn of the Hunt" и намерены это исправить

На прошлой неделе состоялся запуск крупного апдейта для Path of Exile 2 под названием "Dawn of the Hunt", который, несмотря на большие ожидания игроков, вызвал большие разочарования из-за технических проблем и не самых удачных игровых решений. Игроки столкнулись с вылетами, плохой производительностью, дисконнектами и прочими неприятностями.

Разработчики из Grinding Gear Games (GGG) не остались в стороне: они признали ошибки и пообещали быстрые исправления, чтобы вернуть доверие игроков. Один из игроков пошутил в сообществе: Я потратил больше времени на борьбу с багами, чем с боссами. Команда пообещала пересмотреть подход к дизайну уровней и геймплею.

GGG уже анонсировала конкретные шаги, опубликовав описание патч-ноута. Как отмечают разработчики, обновления выйдут в ближайшее время, и они учтут отзывы сообщества.