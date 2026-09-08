Разработчики Path of Exile троллили датамайнеров фальшивыми ассетами - но признали, что это пустая трата времени

Создатель Path of Exile Крис Уилсон рассказал о необычном способе борьбы с датамайнингом, который Grinding Gear Games использовала в прошлом. Разработчики специально добавляли в файлы игры ложные ассеты, чтобы игроки не могли понять, какие найденные данные действительно относятся к будущему контенту.

По словам Уилсона, такой подход действительно мог запутать датамайнеров, но оказался далеко не самым эффективным. Разработчикам приходилось тратить время на создание фальшивых материалов, которые изначально не должны были попасть в игру.

«Это довольно расточительный процесс. Зато очень хорошо подходит для троллинга», — отметил он.

Уилсон также объяснил, почему полностью избавиться от датамайнинга практически невозможно. До выхода игры разработчики могут использовать шифрование и другие методы защиты, однако после релиза необходимые данные всё равно должны быть расшифрованы, чтобы игра могла работать на компьютере игрока.

Поэтому, считает создатель Path of Exile, гораздо разумнее не пытаться спрятать абсолютно всё, а следить за тем, какие данные вообще попадают в финальную версию игры. Найденные датамайнерами файлы также не всегда означают, что соответствующий контент действительно появится в будущем: это могут быть старые идеи, тестовые материалы или обычные заглушки.