Разработчики перенесли выход Path of Exile 2 в ранний доступ на несколько недель

До выхода ожидаемого продолжения бесплатного ролевого экшена Path of Exile 2 оставалось чуть больше двух недель. Игра должна была появиться в раннем доступе уже 15 ноября, но сегодня стало известно, что планы разработчиков изменились. Директор игры Джонатан Роджерс от лица всей команды Grinding Gear Games опубликовал обращение, в котором объявил о задержке релиза.

Теперь Path of Exile 2 выйдет в раннем доступе на несколько недель позже изначально запланированной даты, что, по современным меркам, не считается значительной задержкой. Тем не менее Роджерс извинился перед игроками и объяснил причины такого решения. Он отметил, что в Grinding Gear Games понимают нетерпение фанатов, однако перенос даты выхода стал вынужденной мерой.

По словам Роджерса, Path of Exile 2 уже готова к релизу и не требует дополнительной полировки, так что за её техническое состояние можно не беспокоиться. Однако у разработчиков возникли трудности с развертыванием серверной инфраструктуры, что займет больше времени, чем планировалось. Специалистам необходимо настроить серверы и убедиться в их стабильной работе, поэтому им нужно немного больше времени на отладку.

Еще одна причина задержки связана с поддержкой всех микротранзакций игроков, совершённых в первой части. Разработчики создали огромную базу данных для первой Path of Exile, которую теперь нужно интегрировать в мир сиквела. Этот процесс оказался трудоёмким и требует дополнительных усилий, чтобы обеспечить бесперебойную работу.

Мы должны сделать все идеально, чтобы никто не потерял то, за что заплатил, и чтобы ни у кого не сломался аккаунт. В то же время, поскольку мы меняем весь этот внутренний код, нам нужно провести много нагрузочного тестирования, чтобы убедиться, что все это не рухнет, когда они смогут получить огромное количество игроков, которое мы ожидаем при запуске.

Я действительно верю, что мы могли бы сделать первоначальную дату запуска, но я больше не уверен, что мы могли бы сделать это без ошибок. И это те ошибки, которые мы просто не можем допустить. Поэтому, учитывая это, мы решили отложить.

Теперь это полностью на мне. Я просто не оставил достаточно времени, чтобы убедиться, что мы сможем это сделать. И мне очень жаль. Это действительно больно.

Роджерс подчеркнул, что команда стремится сделать всё идеально, чтобы игроки не потеряли ни одного приобретённого предмета и не столкнулись с проблемами в аккаунте. Теперь новая дата выхода Path of Exile 2 на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series установлена на 6 декабря этого года.