Релизная версия Path of Exile 2 может удивить фанатов отсутствием некоторых классов

Path of Exile 2, долгожданное продолжение культовой ARPG от Grinding Gear Games, готовится к выходу из раннего доступа в 2026 году, но полноценная версия игры может удивить фанатов: не все 12 классов появятся сразу.
На данный момент в сиквеле ещё отсутствуют четыре оригинальных класса — Мародер, Дуэлянт, Тень и Тамплиер. Эти персонажи входят в число самых популярных и любимых игроками, и их отсутствие вызвало вопросы о полном составе к моменту релиза версии 1.0.
Геймдиректор Джонатан Роджерс объяснил, что приоритет студии — не количество классов, а завершённая кампания и сбалансированный финал. «Я думаю, что игра могла бы выйти с десятью или одиннадцатью классами и при этом быть полноценной», — отметил он. Тем не менее команда стремится, чтобы у каждого представленного класса были доступны все три превосходства, а ключевое оружие, такое как мечи, обязательно появится. «Наличие всех классов — это важно, но не так критично, как качественный финал и полный игровой цикл», — добавил Роджерс.
По словам разработчиков, ранний доступ уже обеспечивает базовый опыт, а переход на версию 1.0 станет скорее формальностью для тех, кто участвовал в тестировании. Появление друида в последнем обновлении завершает распределение архетипов по основным характеристикам, а новые заклинания-тотемы в версии 0.4 добавляют стратегические возможности для игроков, предпочитающих магический стиль.
Grinding Gear Games подчеркнули, что окончательное решение о выпуске версии 1.0 будет приниматься только после завершения кампании и достижения удовлетворительного баланса. «Мы хотим убедиться, что игроки получат полноценный опыт PoE 2, даже если один-два класса появятся позже», — пояснил Роджерс. Таким образом, фанаты могут ожидать насыщенную и сбалансированную ARPG с расширенной кастомизацией, хотя полный набор из 12 классов, возможно, появится позже, после выхода игры.
Path of Exile 2 продолжает развивать наследие оригинала, предлагая новые механики, свежие архетипы и расширенные возможности кастомизации, одновременно сохраняя дух классической ARPG, которую любят миллионы игроков по всему миру.
Это и так очевидно было. Акты = релиз.
совсем не очевидно. в пое сюжетка - это всегда унылая принудиловка, которую приходится постоянно пробегать из лиги в лигу. я не удивлюсь если узнаю, что наиболее прошаренные игроки пробегают сюжет, смотря на игру одним глазом, а вторым смотря какой-нибудь сериал. главное в пое это карты и разнообразие фарма. реальная разница в пое 2 между тем, что есть сейчас и релизом - это доступность игры. сейчас игра доступная только "избранным", что купили ключ, а на релизе игра станет доступна всем желающим. с учетом того, что пое это одна из немногих реальных игр-сервисов и она постоянно меняется и обновляется, то пое 2 лет так через 5 может играться совершенно иначе чем сейчас. соответственно понятие релиза для пое несколько размыто. для меня игра релизнулась в прошлом году, а сейчас идет стандартное развитие игры.
Вообще то про релиз было сказано совсем другое и я не совсем понимаю откуда Бутчер берет свои новости. Про всеми любимымого тамплиера орнул - в игре никогда не было такого класса и откуда Бутчер его родил и записал во всеми ожидаемого очень интересно.