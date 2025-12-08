Релизная версия Path of Exile 2 может удивить фанатов отсутствием некоторых классов

Path of Exile 2, долгожданное продолжение культовой ARPG от Grinding Gear Games, готовится к выходу из раннего доступа в 2026 году, но полноценная версия игры может удивить фанатов: не все 12 классов появятся сразу.

На данный момент в сиквеле ещё отсутствуют четыре оригинальных класса — Мародер, Дуэлянт, Тень и Тамплиер. Эти персонажи входят в число самых популярных и любимых игроками, и их отсутствие вызвало вопросы о полном составе к моменту релиза версии 1.0.

Геймдиректор Джонатан Роджерс объяснил, что приоритет студии — не количество классов, а завершённая кампания и сбалансированный финал. «Я думаю, что игра могла бы выйти с десятью или одиннадцатью классами и при этом быть полноценной», — отметил он. Тем не менее команда стремится, чтобы у каждого представленного класса были доступны все три превосходства, а ключевое оружие, такое как мечи, обязательно появится. «Наличие всех классов — это важно, но не так критично, как качественный финал и полный игровой цикл», — добавил Роджерс.

По словам разработчиков, ранний доступ уже обеспечивает базовый опыт, а переход на версию 1.0 станет скорее формальностью для тех, кто участвовал в тестировании. Появление друида в последнем обновлении завершает распределение архетипов по основным характеристикам, а новые заклинания-тотемы в версии 0.4 добавляют стратегические возможности для игроков, предпочитающих магический стиль.

Grinding Gear Games подчеркнули, что окончательное решение о выпуске версии 1.0 будет приниматься только после завершения кампании и достижения удовлетворительного баланса. «Мы хотим убедиться, что игроки получат полноценный опыт PoE 2, даже если один-два класса появятся позже», — пояснил Роджерс. Таким образом, фанаты могут ожидать насыщенную и сбалансированную ARPG с расширенной кастомизацией, хотя полный набор из 12 классов, возможно, появится позже, после выхода игры.

Path of Exile 2 продолжает развивать наследие оригинала, предлагая новые механики, свежие архетипы и расширенные возможности кастомизации, одновременно сохраняя дух классической ARPG, которую любят миллионы игроков по всему миру.