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Path of Exile 2 06.12.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
8.4 712 оценок

Создатели Path of Exile 2 поделятся подробностями обновления 0.1.1 уже в это воскресенье

AceTheKing
Новости

Студия Grinding Gear Games сообщила о том, что уже в это воскресенье состоится небольшая презентация, в рамках которой разработчики покажут видео с анонсом обновления 0.1.1 для Path of Exile 2, а так же подробнее расскажут обо всех изменениях в нем:

12 января мы поделимся подробностями обновления 0.1.1 для Path of Exile 2, а так же расскажем обо всех проблемах, которые в нем будут исправлены. Сразу после анонса обновления, игровые продюсеры Джонатан и Марк примут участие в подкасте Tavern Talk, чтобы обсудить детали обновления и ответить на ваши вопросы.

Path of Exile 2 вышла в раннем доступе Steam 6 декабря прошлого года. В этом году запланирован полноценный релиз игры на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
GremlinGOD

Интересно, что они с ведьмой сделают на этот раз))

2
Игромэнс

Ждём нерфов =) ГГГ не умеют апать они ток уничтожают)))

1
MadPumpkin2

Дворника точно порежут, летать по карте боевым скиллом точно не ок.

1
Игромэнс

Надо не резать, а апать другие классы, чтобы людям хотелось на них играть.

0
Sklip Игромэнс

Глупости не говори пожалуйста. Не надо превращать Poe2 в Poe1. Для любителей убивать миллионы мобов на экране одним кликом уже давно существует первая часть.

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BaldursG Игромэнс

Так они скиллы режут. А так, вроде и хорошо что есть свобода и не зажат в рамки класса...а с другой стороны = выбираешь любую тушку и лепишь, как хочешь, ибо левел дает только хп, ману и очко пасивок. Я к тому, что выбираешь ведьму(например) и лепишь из нее чистого вара )))

0