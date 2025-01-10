Создатели Path of Exile 2 поделятся подробностями обновления 0.1.1 уже в это воскресенье

Студия Grinding Gear Games сообщила о том, что уже в это воскресенье состоится небольшая презентация, в рамках которой разработчики покажут видео с анонсом обновления 0.1.1 для Path of Exile 2, а так же подробнее расскажут обо всех изменениях в нем:

12 января мы поделимся подробностями обновления 0.1.1 для Path of Exile 2, а так же расскажем обо всех проблемах, которые в нем будут исправлены. Сразу после анонса обновления, игровые продюсеры Джонатан и Марк примут участие в подкасте Tavern Talk, чтобы обсудить детали обновления и ответить на ваши вопросы.

Path of Exile 2 вышла в раннем доступе Steam 6 декабря прошлого года. В этом году запланирован полноценный релиз игры на PC, PS5 и Xbox Series X/S.