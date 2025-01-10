Создатели Path of Exile 2 поделятся подробностями обновления 0.1.1 уже в это воскресенье

Студия Grinding Gear Games сообщила о том, что уже в это воскресенье состоится небольшая презентация, в рамках которой разработчики покажут видео с анонсом обновления 0.1.1 для Path of Exile 2, а так же подробнее расскажут обо всех изменениях в нем:
12 января мы поделимся подробностями обновления 0.1.1 для Path of Exile 2, а так же расскажем обо всех проблемах, которые в нем будут исправлены. Сразу после анонса обновления, игровые продюсеры Джонатан и Марк примут участие в подкасте Tavern Talk, чтобы обсудить детали обновления и ответить на ваши вопросы.
Path of Exile 2 вышла в раннем доступе Steam 6 декабря прошлого года. В этом году запланирован полноценный релиз игры на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Интересно, что они с ведьмой сделают на этот раз))
Ждём нерфов =) ГГГ не умеют апать они ток уничтожают)))
Дворника точно порежут, летать по карте боевым скиллом точно не ок.
Надо не резать, а апать другие классы, чтобы людям хотелось на них играть.
Глупости не говори пожалуйста. Не надо превращать Poe2 в Poe1. Для любителей убивать миллионы мобов на экране одним кликом уже давно существует первая часть.
Так они скиллы режут. А так, вроде и хорошо что есть свобода и не зажат в рамки класса...а с другой стороны = выбираешь любую тушку и лепишь, как хочешь, ибо левел дает только хп, ману и очко пасивок. Я к тому, что выбираешь ведьму(например) и лепишь из нее чистого вара )))