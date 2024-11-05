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Path of Exile 2 06.12.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
7.6 192 оценки

Создатели Path of Exile 2 продемонстрировали различные классы, навыки, боссов, кооперативную игру и многое другое

monk70
Новости

Path of Exile 2 от Grinding Gear Games выходит в ранний доступ в следующем месяце после трехнедельной задержки. Хотя больше подробностей будет раскрыто до запуска (особенно для финальной части игры), разработчик выпустил обширный игровой процесс с Tokyo Game Show этого года.

Игровой директор Джонатан Роджерс вместе с Шухэем Ёсидой из Sony обрисовывали многочисленные аспекты экшен-RPG. Все начинается с наемника и того, как они могут использовать автоматическое метательное оружие и взрывчатку для нанесения урона. Воин, возможно, более интригующий, так как игроки могут смешивать различные навыки Slam для различных эффектов (включая повторяющиеся атаки).

В отличие от Path of Exile 1, настройка и размещение камней поддержки для навыков намного проще, но бои также эволюционировали, чтобы приспособить механику, такую ​​как отмена уклонения. Часть игрового процесса монаха демонстрируется вместе с новым боем с боссом в постепенно сужающемся пространстве. Другая арена требует от игроков сражаться с врагами в тени, чтобы избежать прямого урона от источника энергии.

Также есть кооператив на диване и то, как он сейчас функционирует, вплоть до экрана выбора класса с двумя выжившими вместо одного. Со всеми различными способами взаимодействия навыков представьте, что шесть игроков бегают в кооперативе, вызывая хаос.

Path of Exile 2 выходит в ранний доступ 6 декабря для PS5, Xbox Series X/S и ПК.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Unicorling

Посмотрел обзор на пое, на все эти тысячи сотни навыков, дерево деревьев, поднавыки, и понял как же это круто...и ушёл играть в diablo 4 vessel of hatred

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one_less_name

мне очень интересно, подскажите, пожалуйста, как тут работает ютуб? чет скачивает... я тоже так хочу!

-2
Kvizac Haderah

Ждемс.

-2