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Path of Exile 2 06.12.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
7.5 194 оценки

Создатели Path of Exile 2 раскроют подробности раннего доступа на специальной трансляции 21 ноября

butcher69
Новости

Grinding Gear Games анонсировала трансляцию GGG Live, посвящённую подробностям раннего доступа Path of Exile 2. Прямая трансляция состоится 21 ноября в 23:00 по МСК на Twitch. Разработчики обещают рассказать обо всех аспектах игры: от доступного контента, включая поздние этапы, до способов участия в раннем доступе.

Анонс сопровождался коротким, но впечатляющим тизером с кадрами игрового процесса, который уже вызвал интерес у фанатов.

Напомним, Path of Exile 2 выходит в ранний доступ 6 декабря для PC (Steam и Epic Games Store), PS5 и Xbox Series. Эта долгожданная игра продолжает развивать идею оригинала, предлагая новый сюжет, переработанную механику и свежие вызовы для игроков. Если вы хотите быть в числе первых, не пропустите трансляцию и готовьтесь к захватывающим приключениям!

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Kvizac Haderah

Вот эту игру жду, первая часть в свое время затянула на год.

0
Артур Деменко

Для меня эта игра как Диабло 3 так как после 2 части что то пошло не так

-1