Создатели Path of Exile 2 раскроют подробности раннего доступа на специальной трансляции 21 ноября

Grinding Gear Games анонсировала трансляцию GGG Live, посвящённую подробностям раннего доступа Path of Exile 2. Прямая трансляция состоится 21 ноября в 23:00 по МСК на Twitch. Разработчики обещают рассказать обо всех аспектах игры: от доступного контента, включая поздние этапы, до способов участия в раннем доступе.
Анонс сопровождался коротким, но впечатляющим тизером с кадрами игрового процесса, который уже вызвал интерес у фанатов.
Напомним, Path of Exile 2 выходит в ранний доступ 6 декабря для PC (Steam и Epic Games Store), PS5 и Xbox Series. Эта долгожданная игра продолжает развивать идею оригинала, предлагая новый сюжет, переработанную механику и свежие вызовы для игроков. Если вы хотите быть в числе первых, не пропустите трансляцию и готовьтесь к захватывающим приключениям!
Вот эту игру жду, первая часть в свое время затянула на год.
Для меня эта игра как Диабло 3 так как после 2 части что то пошло не так