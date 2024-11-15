Создатели Path of Exile 2 раскроют подробности раннего доступа на специальной трансляции 21 ноября

Grinding Gear Games анонсировала трансляцию GGG Live, посвящённую подробностям раннего доступа Path of Exile 2. Прямая трансляция состоится 21 ноября в 23:00 по МСК на Twitch. Разработчики обещают рассказать обо всех аспектах игры: от доступного контента, включая поздние этапы, до способов участия в раннем доступе.

Анонс сопровождался коротким, но впечатляющим тизером с кадрами игрового процесса, который уже вызвал интерес у фанатов.

Напомним, Path of Exile 2 выходит в ранний доступ 6 декабря для PC (Steam и Epic Games Store), PS5 и Xbox Series. Эта долгожданная игра продолжает развивать идею оригинала, предлагая новый сюжет, переработанную механику и свежие вызовы для игроков. Если вы хотите быть в числе первых, не пропустите трансляцию и готовьтесь к захватывающим приключениям!