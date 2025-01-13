Создатели Path of Exile 2 рассказали про обновление 0.1.1 - его релиз состоится на этой неделе

Студия Grinding Gear Games провела презентацию, в ходе которой подробнее рассказала про обновление 0.1.1 для Path of Exile 2.

По словам разработчиков, обновление направлено в первую очередь на исправление тех проблем, с которыми студия может справиться относительно быстро, но которые оказывают сильное влияние на игру без необходимости переделки её ключевых аспектов.

Основные изменения:

На высокоуровневых картах был пересмотрено количество появления монстров, сундуков, числа сущностей, ларцов и артефактов Предтеч - в среднем карты теперь должны приносить больше наград;

В игру добавлено еще 4 башни: Горный хребет, Тонущий шпиль, Утёс и Плоскогорье;

Переделана карта Утраченных башен;

Теперь будет появляться больше карт с боссами;

Добавлен новый вид плиток, который позволяет с отдельным видом свойство добавлять боссов на собственные карты;

Ларцы теперь порождают монстров быстрее, имеют менее раздражающий эффект тумана, изменились тайминги и эффекты свойств на них;

Для лучшей видимости на картах было уменьшено количество хлама, так же были изменены некоторые эффект;

Увеличена степень отдаления на Атласе;

Исправлены коллизии на картах;

Сокращено время загрузки карты мира и Атласа;

Теперь в подсказке карты показывается её биом;

В Делириуме исправлена ошибка из-за которой монстры не появлялись на карте;

Частота выпадения Симуляков повышена на 20%;

В Ритуале предзнаменования теперь появляются в окне даров на 60% чаще;

В экспедиции улучшена редкость товара в лавках;

Цитадель теперь появляется ближе к центру Атласа, был добавлен эффект благодаря которому её проще обнаружить на карте с большего расстояния;

На Арбитре пепла у игрока теперь будет до шести попыток возрождения - возрождения могут быть вызваны игроком, который вложил ключи - возрождены будут все члены группы одновременно;

Покидание карты по-прежнему лишает игрока попытки;

Более высокие сложности на боссе сокращаются количество доступных возрождений;

Увеличено количество уникальных предметов на низких уровнях;

На высоких уровнях теперь тоже будут выпадать лучшие редкие предметы - уменьшено количество плохих свойств, кроме того, высокоуровневые предметы больше не срезают свойство наивысшего уровня заданного типа;

Вставляемые в гнезда предметы теперь можно заменить на другие вставляемые предметы;

Различные исправления баланса.

Релиз обновления 0.1.1 запланирован на этой неделе.