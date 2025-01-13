ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Path of Exile 2 06.12.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Вид сверху, Фэнтези
8.4 737 оценок

Создатели Path of Exile 2 рассказали про обновление 0.1.1 - его релиз состоится на этой неделе

AceTheKing
Новости

Студия Grinding Gear Games провела презентацию, в ходе которой подробнее рассказала про обновление 0.1.1 для Path of Exile 2.

По словам разработчиков, обновление направлено в первую очередь на исправление тех проблем, с которыми студия может справиться относительно быстро, но которые оказывают сильное влияние на игру без необходимости переделки её ключевых аспектов.

Основные изменения:

  • На высокоуровневых картах был пересмотрено количество появления монстров, сундуков, числа сущностей, ларцов и артефактов Предтеч - в среднем карты теперь должны приносить больше наград;
  • В игру добавлено еще 4 башни: Горный хребет, Тонущий шпиль, Утёс и Плоскогорье;
  • Переделана карта Утраченных башен;
  • Теперь будет появляться больше карт с боссами;
  • Добавлен новый вид плиток, который позволяет с отдельным видом свойство добавлять боссов на собственные карты;
  • Ларцы теперь порождают монстров быстрее, имеют менее раздражающий эффект тумана, изменились тайминги и эффекты свойств на них;
  • Для лучшей видимости на картах было уменьшено количество хлама, так же были изменены некоторые эффект;
  • Увеличена степень отдаления на Атласе;
  • Исправлены коллизии на картах;
  • Сокращено время загрузки карты мира и Атласа;
  • Теперь в подсказке карты показывается её биом;
  • В Делириуме исправлена ошибка из-за которой монстры не появлялись на карте;
  • Частота выпадения Симуляков повышена на 20%;
  • В Ритуале предзнаменования теперь появляются в окне даров на 60% чаще;
  • В экспедиции улучшена редкость товара в лавках;
  • Цитадель теперь появляется ближе к центру Атласа, был добавлен эффект благодаря которому её проще обнаружить на карте с большего расстояния;
  • На Арбитре пепла у игрока теперь будет до шести попыток возрождения - возрождения могут быть вызваны игроком, который вложил ключи - возрождены будут все члены группы одновременно;
  • Покидание карты по-прежнему лишает игрока попытки;
  • Более высокие сложности на боссе сокращаются количество доступных возрождений;
  • Увеличено количество уникальных предметов на низких уровнях;
  • На высоких уровнях теперь тоже будут выпадать лучшие редкие предметы - уменьшено количество плохих свойств, кроме того, высокоуровневые предметы больше не срезают свойство наивысшего уровня заданного типа;
  • Вставляемые в гнезда предметы теперь можно заменить на другие вставляемые предметы;
  • Различные исправления баланса.

Релиз обновления 0.1.1 запланирован на этой неделе.

6
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий