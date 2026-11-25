На закрытом плейтесте релизной версии 1.0 Path of Exile 2 в Мюнхене геймдиректор и сооснователь Grinding Gear Games Джонатан Роджерс ответил на критику системы прогрессии оружия. В беседе с авторами контента, запись которой вышла на канале DEADRABB1T, руководитель студии признал, что спорная зависимость урона от характеристик ранней экипировки закладывалась в проект осознанно и выросла из давнего отторжения механик World of Warcraft.

Поводом для обсуждения стали модификаторы уровня камней умений на оружии, которые многие пользователи считают чрезмерно влиятельными. Участники встречи указали на перекос в сюжетной кампании: если в 1 или 2 акте удается найти предмет с бонусом плюс 2 или плюс 3 к уровню навыков, то даже в 4 и 5 актах новая добыча со 100% прибавкой к физическому урону не способна превзойти старую без аналогичного бонуса к умениям.

Роджерс подтвердил, что хорошо знает о недовольстве аудитории, однако отказывается менять баланс лишь из-за жалоб на форумах. По его словам, игроки спокойно воспринимают обязательный параметр физического урона на оружии, хотя бонус к уровню навыков добавлялся с той же целью: дать предметам множитель для роста характеристик. Геймдиректор подчеркнул, что придерживается строгого правила лично испытать проблемную механику перед тем, как вносить правки в прогрессию.

Комментируя долговечность стартового снаряжения, руководитель проекта противопоставил подход Grinding Gear Games модели World of Warcraft. В MMORPG от Blizzard после получения 5 новых уровней старый клинок полностью теряет актуальность и не имеет шансов сравниться с новой экипировкой. При создании Path of Exile разработчики еще 20 лет назад решили опираться на философию Diablo 2, чтобы удачно найденное оружие могло оставаться полезным на протяжении 20 уровней.

Значительная часть нашей изначальной философии дизайна строилась на вещах, которые мы ненавидели в World of Warcraft. Сравнение всегда шло между Diablo 2 и World of Warcraft. Это совершенно разные взгляды на экипировку, и мы неизменно выбирали философию Diablo 2.

- Джонатан Роджерс, геймдиректор Path of Exile 2

Откровенное признание прозвучало на фоне недавнего релиза World of Warcraft: Forever, ставшей версией Classic+ от Blizzard, что сам разработчик сразу же иронично отметил. По словам Роджерса, принцип длительной ценности найденного оружия был прямо закреплен в ранних дизайн-документах студии, даже несмотря на то что такое решение нравится далеко не всем современным игрокам.

При этом команда все же пересматривает баланс добычи на пути к полноценному релизу версии 1.0, который намечен на 11 декабря. Вместе с финальными 5 и 6 актами кампании и классами Тень и Дуэлянт в игре появятся 40 новых и 70 переработанных уникальных предметов, а с редких монстров теперь гарантированно выпадает награда не ниже редкого качества.